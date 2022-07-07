AKP milletvekili adayı turizm il müdürü olarak atandı

AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun eşi Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu'nun Ankara Turizm İl Müdürlüğü'ne atanmasının ardından boş kalan Trabzon Kültür ve Turizm Müdürlüğü koltuğuna 26 ay sonra AKP'den milletvekili aday adayı olan Tamer Erdoğan atandı.

Elif ÇAVUŞ

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AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun eşi Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu'nun 21 Nisan 2020 tarihinde Ankara Turizm İl Müdürlüğü'ne atanmasının ardından 26 ay vekaleten yürütülen Trabzon İl Müdürlüğü’ne 2018 yılı genel seçimlerinde Mersin’den milletvekili aday adayı olan Kültür Turizm Bakanlığı Tanıtım ve Etkinlik Destekleme Müdürü Tamer Erdoğan atandı. Trabzon’a gelerek ilk olarak çalışma arkadaşları ile toplantı yapan Erdoğan, İl Valisi İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

TAMER ERDOĞAN KİMDİR?

01.07.1975 tarihinde Mersin ilinin, Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans derecesiyle mezun oldu. Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı, Akabinde; Bakanlık Merkez Teşkilatı, Tanıtma Genel Müdürlüğü, Bütçe ve İdari İşler Dairesi Başkanlığında, Şube Müdürlüğü Tanıtım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığında, Tanıtım Faaliyetleri Şube Müdürlüğü, İngiltere-Amerika-Asya Pasifik ve Orta Doğu Dairesi Başkanlığında, Şube Müdürü olarak görev yaptı.

10/02/2015 tarihinde 07 Haziran 2015 seçimleri için 25.Dönem Ak Parti Mersin Milletvekili aday adayı oldu. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan 26.Dönem Mersin Milletvekili aday adaylığı 24 haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği genel seçimlerinde aday olmak için istifa etti.

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