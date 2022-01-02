AKP’de halef-selef krizi: Kayseri’nin omurgası kırıldı

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi ve eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe, “Kendini Kuran Şehir” isimli kitabında şehri 21 yıl yöneten halefi, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin icraatlarını yerden yere vurdu.

Zekeriya ALBAYRAK

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Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi ve Kayseri eski Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe, “Kendini Kuran Şehir” isimli kitabında şehri 21 yıl yöneten halefi, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin icraatlarını yerden yere vurdu. Karatepe, “Şehrin (Kayseri'nin) en itibarlı semtleri, kurulan iki ana arter battı çıktılarla tahrip edilerek, şehrin omurgası kırıldı. Geniş cadde ve bulvarlarıyla hayranlık uyandıran eski Kayseri tarihe karıştı” dedi.

SAYGISIZCA DAVRANIP, ŞEHRİN TEMEL İMAJINI TAHRİP ETTİLER

Özhaseki dönemi icraatlarına sert eleştiriler getirilen kitapta, saygısızca ve duygusuzca davranılıp Kayseri'nin temel imajının tahrip edildiğini savunan Karatepe, “Ne yazık ki, 21. yüzyılın başında şehri yönetme sorumluluğunu üstlenenlerin, devraldıkları emanete yeterince saygılı davrandıkları söylenemez. Yöneticiler, modernleşme döneminin en kıymetli birikimine duygusuzca müdahale ederek, şehrin temel imajını oluşturan geniş ve uzun bulvarların tamamını tahrip ettiler” ifadesini kullandı.

KAYSERİ'NİN OMURGASI KIRILDI

Kayseri'nin en itibarlı semtlerinin Özhaseki döneminde yapılan battı çıktı köprülerle tahrip edildiğini ve şehrin omurgasının kırıldığını kaydeden Karatepe, şunları ifade etti: “Önce tarihi kent merkezinde, yüz yıllık bir süreçte oluşan Osman Kavuncu ve Sivas Bulvarları'nın orta refüjündeki yeşil alan ve ağaçlar yok yok edilerek toprak üzerinden işleyen raylı sistem kuruldu. Tarihi merkezin tam ortasından geçen ve çevrelerindeki şehrin en itibarlı semtleri kurulan iki ana arter battı çıktılarla tahrip edilerek, şehrin omurgası kırıldı. Bununla yetinilmeyip, Türkiye'nin en geniş caddelerinden biri olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı üzerindeki kavşaklara, benzerlerine çevre yollarında bile az rastlanan türden, yüksek beton ayaklı uzun viyadükler yapıldı. Düz bir alanda kurulan Kayseri’de, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle, 21. yüzyıla gelene kadar, yaya üst geçidi yapılması bile uygun bulunmamıştı. İnsan trafiğinin yoğun olduğu, Cumhuriyet Meydanı’nın girişindeki bulvarlar üzerinde, yürüyen merdivenli ve pasajlı yaya alt geçitler yapılmıştı.

HAYRANLIK UYANDIRAN KAYSERİ TARİHE KARIŞTI

Geniş cadde ve bulvarlarıyla hayranlık uyandıran eski Kayseri tarihe karıştı” diyen Karatepe, trafik sorununa işaret ederek “Değişen fiziki yapısıyla Kayseri kent merkezi, ‘Kendini Kuran Şehir(in ilk basıldığı 1999’da olduğundan tamamen farklı bir görünüm kazandı. Geniş cadde ve bulvarlarıyla hayranlık uyandıran eski Kayseri tarihe karıştı. Sözde araç trafiğini rahatlatmak için yapılan bu tahribat, trafiği daha da karmaşık hale getirdi. Battı-çıktı ve viyadükler, şehir merkezinde birbirinden kopuk ‘izole' bölgeler oluşturdu. Merkezde bir yere araçla olduğu kadar, yaya olarak da ulaşmak eskisine göre daha zor hale geldi. Kayseri'nin fiziki yapısında son dönemde meydana gelen başkalaşım dikkate alınarak düzeltmeler yapılsa, tamamen farklı bir kitap ortaya çıkardı.