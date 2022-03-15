AKP’den Türkan Saylan ve Ümit Kaftancıoğlu’nun adına ret

İBB Meclisi’nde Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adının yaşadığı sokağa verilmesi teklifi, AKP-MHP grubunun oyları ile reddedildi. AKP’liler Saylan için 'sözde aydın, özde mürteci' ifadesini kullandı. AKP-MHP grubu Şişli’de bir sokağa yazar Ümit Kaftancıoğlu’nun isminin verilmesine de karşı çıktı.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin aralık ayı oturumlarında; İBB CHP Meclis Üyesi Murat Cirav, ÇYDD'nin kurucusu Türkan Saylan'ın isminin, Beşiktaş'ta yaşadığı sokağa verilmesi için sunulan teklifin neden komisyonda bekletildiğini sormuş ve İBB AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “Türkan Saylan Türk milletini temsil eden biri değildir. Burada bulunduğumuz sürece bu kişinin ismini hiçbir yere vermeyeceğiz” şeklindeki tepkilere neden olan bir yanıt vermişti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Arnavutköy mahallesindeki o sokağa Türkan Saylan'ın adını taşıyan tabelayı bir törenle asmıştı.

KOMİSYON UYGUN BULMADI: ADRES SİSTEMİ BOZULUR

Beşiktaş Belediyesi'nin 15 Ekim 2020 tarihli Arnavutköy Mahallesi'nde bulunan “Karakavak Sokağı”nın adının “Prof. Dr. Türkan Saylan Sokağı” olarak değiştirilmesi talebi sonunda İBB Meclisi gündemine geldi.

Komisyonların ortak raporunda, Karakavak Sokağı isminin mükerrer olmadığı belirtilerek şehrin mevcut adres sisteminin bozulmaması için mükerrer isimler haricinde isim değişikliği yapılamayacağı yönündeki 2019 tarihli başkanlık kararına atıf yapıldı.

Bu gerekçe ile isim değişikliği talebi komisyon tarafından uygun bulunmadı. Rapor, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplanan oturumda oya sunuldu.

“TÜRKAN SAYLAN'I HANGİ GEREKÇEYLE YARGILIYORSUNUZ?”

Oylama öncesinde söz alan CHP'li Meclis Üyesi Ferhunde Şirin, şunları söyledi:

* Saylan'ın adının oturduğu sokağa verilmesi 1.5 yıl önce Beşiktaş meclisinden oy çokluğu ile geçti. Burada da AK Parti oyları ile reddedildi. Saylan ömrünü cüzzamla ve cehalette savaşa adamış aydın bir cumhuriyet kadınıdır. Bir bilim kadını, eğitimci ve doktordur. Atatürk ilke ve devrimlerini korumak çağdaş insan yetiştirmek için kurduğu ÇYDD ile 100 binin üstünde kız çocuğunu topluma kazandırmıştır.

* Özverili çalışmaları ile FETÖ'nün hedefi oldu. Sizlere soruyorum ömrünü bilime ve eğitime adayıp ülkemizde cüzzamı tarihe gömen, 100 binlerce çocuğa eğitim imkanı sağlayan ancak FETÖ kumpasları ile mağdur edilen ülkemizin en kıymeti bilim kadınlarından Türkan Saylan'ı hangi gerekçe ile yargılıyorsunuz?

* Türk adaletinin kumpas kabul edip akladığı bir davada sizler hala neyin kavgasını yürütüyorsunuz? Saylan adı ve anısı milyonların gönlünde fikrinde yaşamaya devam edecek.

“SÖZDE AYDIN, ÖZDE MÜRTECİ”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “Kimse bizden riyakarlık, ikiyüzlülük beklemesin. Biz Cumhur İttifakı olarak kendi dünya görüşümüz, inancımız ve değerlerimizle kavgalı, sözde aydın, özde mürteci hiçbir kişinin isminin, bu şehirde hiçbir sokağa verilmesine burada olduğumuz sürece müsaade etmeyeceğiz. Sizlere de tavsiyem vefa göstereyim derken bu ismi tartışmaya açarak ruhuna azap vermeyin. Hayırlı olsun meclis kararı” diye konuştu.

Karar, CHP-İYİ Parti grubunun hayır, AKP-MHP grubunun evet oyları ile geçti.

ÜMİT KAFTANCIOĞLU VE KADİR SAVUN İSMİNE DE RET

Şişli Belediyesi'nin Fulya Mahallesi'ndeki Ünsal Sokağı'nın adının “Ümit Kaftancıoğlu Sokağı”, Meşrutiyet ve 19 Mayıs Mahallelerinde bulunan “Dere Sokağı”nın “Kadir Savun Sokağı” olarak değiştirilmesi talepleri de gündeme geldi. Komisyonlar aynı gerekçe ile bu talepleri de uygun bulmadı.

“İSİMLERDEN NEDEN KORKUYORSUNUZ?”

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin oylama öncesinde söz alarak “Bu salonda Kadir Savun'u tanımayan yoktur. Türk sinemasının sevilen ismidir. Ailesi de orada yaşamaktadır. Sokağın bir kısmına isminin verilmesini istedik” dedi.

“İsimlerden ne kadar korkuyorsunuz” diyen Keskin, şöyle konuştu:

* Diğer teklifimiz de Ümit Kaftancıoğlu. 12 yaşındaki kızının gözleri önünde katledilen aydın bir kişidir. Romancı, aydın, yazar. Eserlerini okumuş olsaydınız bugün siz bile evet derdiniz. Yazardır, derlemecidir. Türk folklorunu zenginlik katmıştır.

* Sadece Kaftancıoğlu soyisminden korkarak karşı çıkmanızı da doğru bulmuyorum. Sokak isimlerinin değiştirilmesine ben de karşıyım. Ama bu iki kişi Türkiye'nin yetiştirdiği iki değerli isimdir. Kaftancıoğlu'nun eşi hala kocasının öldürüldüğü sokakta oturuyor. Takdir sizin.

“BURASI CHP İL BAŞKANI’NA SELAM VERME MERCİİ DEĞİL”

AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, şöyle konuştu:

* CHP'li İBB yönetimi kadrolarında partizanlaşmaya giderken artık sınırı aştı. Sokaklarda da partizanca bir tutum sergilemeye başladı. Burası İBB meclis salonu. CHP İstanbul İl Başkanına selam verme mercii makamı değil, İstanbullulara hizmet etme makamıdır. Biz burada 25 yıl içinde bizim camiamızda siyaset yapmış her hangi bir ismin verilmesini teklif ettik mi? İlk defa böyle bir şey yapılıyor.

* Ben Canan hanıma saygı duyan biriyim. Kendi dünya görüşünde tutarlı, neyse odur kendisi. Allah herkese onun gibi siyasi hasım, rakip versin. Bu tekliften haberdar olsa kabul etmeyeceğini inanıyorum. Arkadaşlar herhalde jest yapmaya çalıştılar. Partizanca İstanbul'un sokaklarına isim verilmesine müsaade etmiyoruz.

“25 YIL SONRA İSTANBUL'U AK PARTİDEN ALDIĞI İÇİN…”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da daha önce eski Pendik Belediye Başkanı Erol Kaya'nın adının bir caddeye verildiğini hatırlattı. Balyalı, şunları söyledi:

* Bir söz duymuştum; bu dünyada insan iki kez ölürmüş. Son nefesini verdiğinde ve ismi son kez söylendiğinde. Ümit Kaftancıoğlu'nu 1980'de faşistler öldürdü, bugün de teşebbüste bulunuldu. Ama Ümit Kaftancıoğlu ölmez, ölümsüzdür. Yazdıkları tarih boyunca yaşayacak.

* Biz il başkanımızdan kaynaklı ‘hayır' dendiğini çok iyi biliyoruz. İstanbul'u 25 sene sonra AK Parti'nin elinde alan CHP İstanbul İl Başkanı'na karşı oldukları içi bunu yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Ümit Kaftancıoğlu hepimizden daha büyüktür ve öyle kalacaktır.

“SELAM ÇAKMAK İÇİN SİYASET YAPMAYIZ”

Tekrar söz alan Şişli Belediye Başkanı Keskin de “AK Parti sözcüsünün bilmesi gereken bir şey var; Kaftancıoğlu soyadı Canan Kaftancıoğlu ile eşdeğer değildir. Ümit Kaftancıoğlu bu eserleri verdiğinde Canan hanım daha o aileye gelin gitmemişti. Canan Katancıoğlu il başkanımızdır, evet ama ona selam çakmak için siyaset yapmayız. Ümit Kaftancıoğlu bu ülkeye onlarca eser bırakmıştır. Çocuğunun gözleri önünde katledilmiş biridir. Bu çok sığ bir tartışmadır. Lütfen bu konuda herkes aynaya baksın” diye tepki gösterdi.

Türkyılmaz da tekrar söz alıp, Kaftancıoğlu'nun 1980 yılında öldürüldüğünü hatırlatarak “Neden Nurettin Sözen döneminde adını vermek aklınıza gelmedi de bugün teklif ediyorsunuz?” diye sordu.

Karar oy çokluğu ile geçti.