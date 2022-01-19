AKP’li başkan uyarıları dikkate almadı… ‘100 milyonluk mezarlık’ olacak

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi sivil toplum örgütlerinin karşı çıkmasına rağmen, dere yatağına otogar inşaatına başladı.

İsmail AKDUMAN

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Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Değirmendere Vadisi’nde dere yatağına kentteki sivil toplum örgütleri ve 7 siyasi parti (CHP, İYİ, SP, DEVA, DP, Gelecek, BBP) temsilcisinin yaptığı uyarıları dikkate almadan otogar yapımına başladı.

“Bu işe başladık. Herhangi bir şekilde geriye dönüş düşünmüyoruz” diyen Zorluoğlu, inşaat alanında inceleme yaparken, vatandaşlarında yeni otogarı sabırsızlıkla beklediğini ileri sürdü.

Ancak, Ortahisar Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Oktay Söğüt, yapılan uyarıları dikkate alınmadan başlanılan inşaat için beklenen büyük tehlikeye dikkat çekti.

“İTİRAZLARA KULAKLARINI KAPADILAR”

Meclis Üyesi Oktay Söğüt, kentte 90 yılda meydana gelen sel, heyelan ve taşkınlardan resmi rakamlara göre 360 kişinin öldüğü kaydederek, dere yatağına otogar yapılmasının yanlış bir karar olduğunu dile getirdi.

Yapılan itirazlara rağmen Başkan Zorluoğlu’nun otogarın yerini değiştirmediğini belirten Söğüt, “İnadım inat, çaldığım düdük misali, otogar inşaatı geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde, maliyeti 100 milyonu aşkın otogar inşaatının hızla ilerlediğini duyuran belediye, üstüne bir de vatandaştan olumlu geri dönüş aldıklarını ve otogarı sabırsızlıkla beklediklerini belirtmiş. Dere yatağına otogar yapılması kararına karşı, yüzlerce olumsuz geri dönüşe kulaklarını tıkayanların, olumlu geri dönüş olunca birden kulaklarının açılmış olması çok ilginçtir” dedi.

1990 YILINDA 45 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Eski terminalin Başkan Zorluoğlu döneminde satılacağı ileri süren Söğüt, “Sel ve taşkınların yaratacağı tahribatı en aza indirmek için önlem alması gereken belediye, bunun tam aksine, 1990 yılında bugün otogar yapacağı Değirmendere'nin de içinde olduğu derelerin taşması sonucu 45 vatandaşımız hayatını kaybettiği yere yapacağı şey otogar değil, tarih tekerrür ederse korkarım, 100 milyonluk mezarlık olacaktır. Yeni otogar inşaatının temeli atılmadan, mevcut otogar arazisinin satış kararının geçen yıl Mart ayında Belediye Meclisi'nde alındı. Şuan satılmasa da, durmadan borçlanan Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, bu satışı Başkan Zorluoğlu'nun görev süresi içerisinde yapacaktır” diye konuştu.

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