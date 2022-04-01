AKP’li başkan: Vatandaş sandığa kızarak gitse bile oyunu veriyor

AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı seçim anketlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu milletimiz yapılanı takdir ediyor. Kızarak gitse bile sandıkta bu işi çözecek olana inanıyorsa veriyor oyunu" dedi.

Müslüm EVCİ

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AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, partisin il başkanlık binasında düzenlediği basın toplasında kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“MİLLETİMİZİN FERASETİNE GÜVENİYORUZ”

Konuşmasında Millet ittifakını eleştiren Angı, şunları söyledi:

“Bulabildikleri en küçük fırsatta ülkeyi kaosa sürüklemek ve her tarafı ateşe vermek için çaba sarf eden bir anlayış var. Bir araya geldikleri masayı şekillendirmede, oturma yeri seçmede zorlananlar güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyor. 2007 yılında meclisi Cumhurbaşkanı seçemez hale getirdiler. O dönemde Cumhurbaşkanı adayı olan veya onun ekibinde olup bugün parti kuranların aklına şaşarım. O dönem meclisin itibarını yok sayan bunlardı. Halkın seçeceği Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçilince de bütün oyunları bozuldu. Şimdi eskiye dönmek istiyorlar.

Siyaset omurga işidir. Savrulanlarla yürüyenlerin işi değil. Bunların temel amacı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı makamından göndermek. Cumhur İttifakı dışında adayını net bir şekilde ortaya koyabilen var mı? Bu sıkıntılı dönemlerden sonra dünya yeni bir döneme doğru yol alacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti hükümetimiz de bunun hazırlığı içerisinde.

Biz de teşkilatlar olarak bu heyecanı taşıyoruz ve bunun için de yol yürüyoruz. İnşallah 2023 seçimlerinde de Türkiye daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Biz milletimizin ferasetine güveniyoruz. İnşallah milletimizle birlikte önümüzdeki dönemde aynı heyecanla daha aydınlık bir geleceğe yürüyeceğiz”

“VATANDAŞ AK PARTİ'DEN DESTEĞİNİ ÇEKMİYOR”

Türkiye'deki fiyat artışlarına ilişkin konuşan AKP'li Angı, seçmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvendiğini söyledi. Hasan Angı, “Dönem dönem fiyat artışlarına mahkûm oluyorsunuz. Böyle bir tabloyu milletimiz biliyor. Olan sıkıntıları çözecek idarenin de sayın Cumhurbaşkanımızda olduğunu biliyor. Dolayısıyla AK Parti'den desteğini çekmiyor. Kızıyor… Böyle fiyat çalkantıları sevilen bir şey değil ama dünya yaşıyor. Türkiye bundan daha az etkilesin diyen bir Cumhurbaşkanımız ve ekibi. Az önce bahsettiğim, bir sürü sübvanseler, zararına işler, vergi gelirlerinden vazgeçen bir devlet” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİMİZ YAPILANI TAKDİR EDİYOR”

Anketler ve partisinin oy oranlarına ilişkin de açıklama yapan Angı, “En büyük anket sandık. Ben de AK Parti'nin ilk kuruluşundan bu yana siyasetin içinde seçimlere katılmış biri olarak gördüm ki, bu milletimiz yapılanı takdir ediyor. Kızarak gitse bile sandıkta bu işi çözecek olana inanıyorsa veriyor oyunu” şeklinde konuştu.

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