AKP’li başkandan çok konuşulacak sözler! ‘Komünist Başkan’dan proje istedi istedim ama…’

Şanlıurfa Akçakale ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Tunceli’nin TKP’li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’dan uyguladığı projeleri kendi ilçesinde de uygulamak için görüş aldığını açıklarken çarpıcı ifadeler kullandı. Yalçınkaya’nın Şanlıurfa ve Başkanı olduğu ilçe halkıyla ilgili açıklamaları tepkiyle karşılandı.

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21. dönem DYP'den milletvekili seçilen, 2019 ise yüzde 55 oy ile en yakın rakibine 7 bin 319 oy fark atarak Akçakale Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa kanalının Gündem Özel Programı'na konuk oldu.

Yayın sırasında, yapımcı Şeref Toprak'ın çiftçilere yönelik hizmetlerini sorması üzerine çalışmalarını anlatan Yalçınkaya, izleyicileri şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu.

“BEN NOHUT VERSEM GERİ GETİRMEZLER”

Yayında, yapımcı Toprak'ın, “Tunceli benzeri projeler mi uyguluyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya şunları söyledi:

“Gittim ben. Tunceli Belediye Başkanı ile de görüştüm. Dedim ki, ya çıkar senin şu modelini. Belki bize bir faydası olur. Çıkardı adam. Şimdi adam nohutu vermiş, mazotu vermiş. 5 dönümde nohut ekecek. Hasatta geri getirecek.

Şimdi bu model burada işlemez kardeşim. Alevi inancı çok sağlam bir inanç. Yani, hakkı, hukuku bilen adamlar. Adam biliyor. 5 dönüm nohut ekecek. Gitti, beş dönümün nohutunu aldı, mazotunu aldı. Getirip veriyor, başkan da pazarlıyor. Parasını veriyor, karını veriyor.

Şimdi ben versem ne mazotu alabilirim, ne nohutu alabilirim. ‘Ne olmuş baba yani bize 5 kilo nohut verdin diye (Alaylı bir ifadeyle) başımıza her gün kakirsin’ derler. Bu Tunceli modeli burada olmaz. Biz kendimize göre model bulmalıyız. Gittim, inceledim yani her şeyi.”

“URFALI NE CENNETE, NE CEHENNEME VERİYOR”

Konuşmasının devamında, Şanlıurfalıların yaşadıkları yere sosyal yardımda bulunmadıklarını da savunan Yalçınkaya, bu konuda ise şunları söyledi:

“Aha burada tıp fakültemiz var. Urfalı bir tane kapı vermiş mi, bırak tıp fakültesi kurmayı? Ben anlamadım. Şimdi bir valimiz vardı, Allah selamet verdi. Diyordu ‘Ben bu Urfalıları anlamadım. Diyorsun Balıklıgöl'e gel para ver, vermiyor. Urfaspor'a ver vermiyor. Ne cennete veriyor, ne cehenneme veriyor.' Bilmiyorum yani, çözemedik yani.

Kayseri'de, Almanya'da çalışmış bir işçi, para biriktirmiş. Köyüne sağlık ocağı yapıp, hediye etmiş. Urfa'nın bir köyünde bir Urfalı'nın yaptığı sağlık ocağı var mı ya? Böyle bir yer. Böyle bir zor bir yer.”

“URFA'YA NİYE BU KADAR ÇOK PEYGAMBERLER GELMİŞ?”

Programın bir bölümünde de AKP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile yaşanan olayları anlatan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya şöyle konuştu:

“Şimdi Haseki geldi burada konuştu. Bizim bugünkü yerel yönetimin başındaki. Burada Hilton'da konuştu. Üç gün. Dedi ki, ‘22 yıl ben Kayseri'yi idare ettim. Şu kadar eser yaptım, bu kadar eser yaptım. Ve her kuruşu da kendim bularak, arsa üreterek bu işin içinden çıktım.' dedi.

İnince, ‘Sayın bakanım ben de söz istiyorum' dedim. ‘Buyurun’ dedi. Çıktım kürsüye. Dedim ki, ‘Bunları yapmışsın tamam. 13 ilçe de Ak Partili. Yani MHP'yi de bizden ittifak sayarsan aynı. Gel bize antrenörlük yap, bize yol göster. Biz de bu işi yapalım.

Sonra dedim ki, size bir soru Sayın Haseki. Kayseri'ye peygamber gelmiş mi? ‘Yok gelmemiş' dedi. ‘Niye?' dedim. ‘İyi adamlar' dedi. Dedim ‘Kötü adamlar da burada. (Burada yapıcı Şeref Toprak araya girerek ‘Onun için hep peygamberler gelmiş') diyor. Kesin. Ondan emin olabilirsin. En fazla peygamber de Akçakale'ye gelmiş. Şimdi gerçeği kabul etmek lazım. Urfa'nın kendine göre sıkıntıları var. Sıkıntı bölge.”

TEPKİ YAĞDI

Akçakale Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Yalçınkaya'nın hem Akçakaleliler, hem de Şanlıurfalıları küçük düşürücü açıklamaları tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar bu konudaki tepilerini şöyle dile getirdi:

“Sayın Başkan her ortamda, ‘Ben 9 bin oy fark atarak seçim kazandım. Akçakaleliler bana bu görevi verdi' diye övünüyor. (Gerçek fark 7 bin 379) Ama, kendisine güvenip oy verenlere de hakaret ediyor.

Alevi vatandaşlarımız ile ilgili söylediklerine sözümüz yok. Ama, bizi yerin dibine sokmasının da anlamı yok. Unutmasın yarın seçimlerde aşağıladığı bu insanlardan oy isteyecek. O zaman bu söylediklerini kendisine hatırlatırız.”