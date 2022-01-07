AKP’li başkanlar arasında ‘konuşma’ krizi, tören alanını terk etti

Şehit polis Fethi Sekin adına Elazığ’ın Baskil ilçesinde AKP’li Elazığ Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde açılan Şehit Fethi Sekin Külliyesi’nin açılışında konuşmasına izin verilmeyen AKP’li Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ın Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na tepki göstererek tören alanını terk ettiği öğrenildi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin adına memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesinin Doğancık köyünde AKP'li Elazığ Belediyesi tarafından inşa edilen ve iki gün önce açılışı yapılan törende AKP'li belediye başkanları arasında konuşma krizi yaşandı. Törende AKP'li Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'a konuşma izni verilmedi.

AKP'Lİ BAŞKAN TEPKİ GÖSTEREREK TÖREN ALANINI TERK ETTİ

Elazığ Belediyesi tarafından organize edilen Şehit polis Fethi Sekin külliyesinin açılış töreninden Elazığ Valisi Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'a konuşmalarına yer verilirken Baskil Belediye Başkanı AKP'li İhsan Akmurat'a protokolde olmasına rağmen konuşma hakkı tanınmadı.

Duruma tepki gösteren AKP'li başkan Akmurat, ilin valisinden izin alarak tören alanını terk etti. Akmurat'a Şahin Şerifoğulları'nın talimatı üzerine konuşma izni verilmediği iddia edildi.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediye, Kanal İstanbul'dan arsa satın alacak

İlginizi Çekebilir ASELSAN, AKP'li yöneticiden 9 bin saat alıp hediye etti!