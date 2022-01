AKP’li belediye 150 TIR kaldırım taşını çaldırdı

Uşak’ta belediyenin üç yıl önce döşediği kaldırım taşları çalındı. 9 kilometrelik kaldırımda tek bir kaldırım taşı bile kalmadı. Durumu belediye meclisinde gündeme getiren İYİ Partili meclis üyesi soru önergesi verdi, cevap alamadı. İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi, “Kim götürdü kim sattı bilen yok. Kaybolan taşlar 150 TIR’dan fazla” diye konuştu.

Uşak'ta önceki dönem belediye başkanı Nurullah Cahan döneminde Kuzey Çevre Yolu kenarındaki kaldırıma döşenen kaldırım taşları ortadan kayboldu. Yolun Hacıkadem Köyünden Akse Köyüne kadar olan 9 kilometrelik bölümündeki kaldırım taşlarının yerinden sökülerek götürüldüğü görüldü. Uşak'ın AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a soru önergesi ile taşları soran İYİ Parti belediye meclis grubu yanıt alamadı. Taşların 1,5 yıl önce çalındığı düşünülüyor.

“BİZLER YENİ FARK ETTİK”



İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş taşların çalındığını yeni fark ettiklerini belirterek olayın peşine düştüklerini söyledi. Savaş, “Taşlar yok. Kim götürdü, kim sattı bilen yok. Suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu. Bir video çekerek Uşaklılara seslenen Savaş; “Bu hat 9 kilometrelik bir hattır. Aynı hattın yanında bulunan kaldırım alanının içinin tamamıyla boşaltıldığını gördük. Bu da yaklaşık 150 TIR yapmaktadır. Buradan belediye yetkililerine soruyoruz. Taş parke nerede?” ifadelerini kullandı.

“KENDİLERİ VİLLA YAPIYORLAR”



Belediye yönetimi, valilik ve il özel idare yetkililerine seslenen Savaş, “Belediye yönetiminin neredeyse tamamını müteahhitlik yapıyor. Kendileri villa yapıp satıyor. Yaptıkları villaların bahçelerinden iki metre taş parke götürseler şehri ayağa kaldırırlar. Fakat aynı hassasiyeti kamu malı için göstermiyorlar. En ufak bir çalışma yok. Madem burayı bozacaktınız, niye yaptınız? Yaptıysanız, niye bozdunuz? Bozduysanız içindeki taşları ne yaptınız? Milletin parasına, milletin vergisine bu kadar düşmanlığını anlamış değiliz. Bu israfın bedelini bu yoksul halk 200 metrelik ekmek kuyruğunda bekleyerek ödüyor. Artık milletin canına tak etti. Her taraf yolsuzluk, her taraf usulsüzlük, her taraf israf. Söylenecek söz yok” diye konuştu.

“ÖNERGE VERDİK”

Belediye meclisinde İYİ Partili tüm üyelerin ortak soru önergesi vererek kaldırım taşlarını sorduğunu söyleyen İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Necmi Dursun ise, “Ocak ayının ilk meclis grup toplantısında belediye başkanına yazılı olarak sunduk. Şu anda gördüğümde vicdanımı sızlatan bir olay ile karşı karşıyayız. Belediye başkanından acil açıklama bekliyoruz. Çünkü bu yetimin hakkı. Yetimin hakkı korunmayacaksa bu görevi hiçbirimiz yapmayalım” ifadelerini kullandı.

