AKP’li belediye kendi kendine ödül verdi

AKP'li Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 17’incisi düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen 10 bin lira ödüllü fotoğraf yarışmasında, sayısal (dijital) kategorisinde birincilik ödülü, belediye basın müdürlüğü çalışanı Ömer Koşukavak’a verildi. Belediye çalışanı Koşukavak, ödülünü AKP'li başkan Mustafa Dündar'dan aldı.

Halil ATAŞ

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Bursa’da AKP’li Osmangazi Belediyesi’nin Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen para ödüllü fotoğraf yarışmasında birincilik ödülü belediye çalışanına verildi.

YARIŞMADA 558 ESER YARIŞTI

Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl 17'incisini düzenlendiği Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında yapılan fotoğraf yarışmasına, dijital (sayısal) ve dron fotoğrafları kategorisinde 45 kişi, 558 eserle başvuru yaptı.

Nisan ayı boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde çekilen fotoğraflar jüri üyelerince değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda sayısal (dijital) kategorisinde birincilik ödülü Ömer Koşukavak'ın olurken, ikincilik ödülü Ahmet Turan Biter'in, üçüncülük ödülü ise Şevki Karaca'nın oldu.

BÜYÜK ÖDÜL BELEDİYE ÇALIŞANININ OLDU

Para ödüllü fotoğraf yarışmasında, 1’incilik alan ve 10 bin lira ödülün de sahibi olan Ömer Koşukavak’ın Osmangazi Belediyesi Basın Müdürlüğü çalışanı olduğu öğrenildi. Koşukavak, gerçekleşen törende ödülünü AKP’li başkan Mustafa Dündar’ın elinden aldı.

“BİRBİRİNDEN GÜZEL KARELER ORTAYA ÇIKTI”

Osmangazi Belediyesi olarak Bursa'nın fethinin 696'ıncı yılında bu yıl 17'ncisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nin fotoğraf yarışmasının sonuçlarının açıklanması ve sergi açılışı son bulduğunu ifade eden Başkan Dündar, şunları söyledi;

*Nisan ayı boyunca devam eden fetih şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklerde, fotoğraf sanatçılarımız birbirinden güzel fotoğraflar çektiler. BUFSAD ile birlikte gerçekleştirdiğimiz fotoğraf yarışmasına katılan fotoğraf sanatçılarının çektiği kareler, kıymetli jüri üyelerimiz tarafından değerlendirmeye alındı.

*Şenliklerin en güzel anları fotoğraf sanatçıları tarafından yakalanarak ortaya birbirinden güzel kareler çıktı. Dron ve dijital kategoride fotoğraflar değerlendirildi. Yarışmaya fotoğraf severlerin ilgisi oldukça büyük oldu. Ben yarışmaya katılan tüm fotoğraf severlere teşekkür ediyorum. Dereceye giren fotoğraf sanatçılarımız da tebrik ediyorum.

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