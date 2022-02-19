AKP’li belediyede, ‘özel kontenjan’ iddiası

AKP’li Elazığ Belediyesi, park ve bahçeler müdürlüğüne 6 aylığına 150 işçi alacağını duyurmuştu. CHP Elazığ il Başkanı Coşkun Çağlar Duran, belediyeye alınacak işçilerin AKP’li olacaklarını iddia etti.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Elazığ Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 150 işçi alınması kararı almıştı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne alınacak işçilerin AKP'ye verilen kontenjanla il, merkez ilçe, kadın kolları ve gençlik kolları üyeleri arasında dağıtılacağı öne sürüldü.

“AKP'LİLERİN ALINACAĞI İDDİASI KAMUOYUNU RAHATSIZ ETMİŞTİR”

AKP'li belediyelerin işçi alımlarında akraba ilişkileri ve partizanlık yaptığını belirten CHP Elazığ il Başkanı Coşkun Çağlar Duran, şöyle konuştu :

* Daha önce yakın ilişkilerle belediyeye işçi alan Elazığ Belediyesi, bununla da yetinmeyerek muhtarlara kontenjan vermiş, birçok muhtar da akrabalarını belediyede istihdam ettirmiştir.

*Ocak ayı meclis toplantısında alınan bir kararda Elazığ Belediyesi park ve bahçeler müdürlüğü bünyesinde geçici olarak istihdam edilmek üzere 150 işçi alımı gerçekleştireceğini duyurmuştur.

*Alınan karar sonrasında her zaman olduğu gibi AKP'li belediyelerin kendi partililerine bu işçi kadrolarının verileceği iddiaları gündeme gelmiştir.

*Alınacak işçi sayısı kadar AKP il, merkez ilçe, kadın kolları ve gençlik kolları arasında dağıtılacağı iddiaları kamuoyunu rahatsız etmiştir.

*AKP'li il başkanının işçi alımlarıyla ilgili böyle bir düşüncenin olduğunu ancak uygulamanın gerçekleşmediğine dair bazı haber sitelerine vermiş olduğu demeçlerde belediyeye yapılacak alımlarla ilgili ciddi şüphelerin oluşmasına neden olmuştur.

*Haksız işçi alımları ile gündemden düşmeyen AKP'li Elazığ Belediyesi ‘özel kontenjan’ adı altında gönül belediyeciliğini zedeleyen hamleler yapmaya devam ediyor.

*AKP'li Palu, Karakoçan, Kovancılar Belediyelerinde sonra AKP'li Elazığ Belediyesi de haksızlık zincirine bir halka olmuştur.

“VATANDAŞIN HAKKI YENİLİRSE İFŞA EDERİZ”

*Diğer AKP'li ilçe belediyelerinde olduğu gibi Elazığ Belediyesi de önümüzdeki günlerde yapılacak alımlarda partililerine el altından kontenjan ayırma, adam kayırma gibi işlere girmesi durumunda bu haksızlığı yüksek bir sesle ifşa edeceğimizi söylemek istiyorum.

*Vatandaşların haklarını üç beş kişiye peşkeş çekmek isteyenler şunu bilsin ki her zaman gölgeleri gibi kendilerini izlemeye ve her haksızlık karşılarında durmaya devam edeceğiz.

*Dolayısıyla belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'nın işçi alımlarında vatandaşlar arasında ayrım gözetmemesi ve liyakate uygun hareket etmesi çağrısında bir kez daha bulunuyoruz.

İddiaya ilişkin telefonla aradığımız AKP Elazığ il başkanı Şerafettin Yıldırım telefonlarımıza cevap vermedi.

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