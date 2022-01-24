AKP’li belediyeden tepki çeken karar

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Millet Bahçesi yapabilmek için kendisine ait olan ancak Tenis Kulübü'ne kiralanan kortların tahliyesi için yazı gönderdi. 35 yıldır kortları belediyeden kiralayan kulüp alınan karara tepki gösterirken, siyasiler ve vatandaşlar da Belediye Başkanı Mustafa Demir'i sert bir şekilde eleştirdi.

İsmail AKDUMAN

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Samsun’un İlkadım ve Canik ilçelerinde yapılması planlanan Millet Bahçeleri ile ilgili gündem maddesinin Ocak ayı ikinci meclis toplantısında kabul edilmesinin ardından, geniş bir alanda imar değişikliği yapıldı.

Bandırma Vapuru, Doğu Park, Tenis Kulübü, Nuri Asan Tesisleri, eski hayvanat bahçesi, fuar alanı, Ömer Halisdemir Toplantı Salonu, Dijital Gösterim Merkezi sosyal donatıların bulunduğu alandaki bazı tesislerin yıkılacağı bildirildi.

Toplantı sonucunda Samsunspor’un Nuri Asan Tesisleri’nin de yıkılacağı iddia edilince, gelen tepkiler üzerine geri adım atan Belediye Başkanı Demir tesislerin kalacağını açıkladı.

35 YILLIK TENİS KORTLARINI YIKILACAK

Millet Bahçesine dahil edilen alanda bulunan belediyeye ait olan ve 35 yıldır Samsun Tenis Kulübü tarafından kullanılan, kortların boşaltılması için tahliye yazısını kulübe gönderdi.

Belediye, dernekten tesislerin 31 Ocak 2022 tarihine kadar boşaltılmasını isteyerek, “Derneğinize tahsisli tenis kortları ve tesisinin, Büyükşehir Belediyemiz tarafından yeni projelerde kullanılması planlandığından, tahsis süresinin dolmasına müteakip boşaltılarak belediyemize teslim edilmesi hususunda, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” ifadeleri kullandı.

KİRA SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ALEL ACELE TAHLİYE TALEBİ

Sosyal medya hesabından resmi tahliye yazasını da paylaşan dernek, “1987 yılından bu güne 35 yıldır Samsun Doğu Park mevkiinde Samsunspor’a komşu olan tesisimiz yerinden tahliye edilmek isteniyor. Belediye başkanımız Mustafa Demir, milli takıma hazırlanan, hayalleri, hedefleri olan tenis sporcuları kışın ortasında ne yapacak?” ifadelerini kullandı.

Tesislerde 15 kişinin istihdam edildiğini ve kirasını zamanında ödediğini açıklayan kulüp, vatandaşlardan kendilerine destek vermesini isteyerek, neden kortların kira süresi devam etmesine rağmen boşaltılmak istendiğini sordu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ ARTTI

Vatandaşlar, AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Demir’in göreve geldikten sonra kentte daha önce bazı yerleri yıktığını ve yerlerine ise hiç bir şey yapılmadığını ileri sürerken, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da, “Şu kağıt parçasının hükmü, bugün işgal ettiği makamlar üzerinden Samsun’a ait her değere saldırmayı kendisine hak görenlerin siyasi ömürleriyle sınırlıdır. 35 yıldır binlerce gencimize spor sevgisi aşılayan, mili sporcular yetiştiren Samsun Tenis Kulübü ise daima var olacaktır” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Böke, “Spor uyuşturucunun baş düşmanıdır. Samsun'da uyuşturucu ile mücadele için birçok kurum sporu yaygınlaştırmaya çabalarken, bir spor tesisinin yıkılması düşünülemez. Gençlerin sporcu olmasını sağlayan bu tesis Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmaya çalışılıyor” diyerek yıkımın durdurulmasını istedi.

“HALKA DOKUNCAKLARDI, DOKUNMADIKLARI SİNİR UCU KALMADI”

İYİ Partili Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Alper Aydemir ise “Tenis Kulübü'nün kaldırılıp yerine daha faydalı ve kullanılabilir ne yapılacağı sunulmadan, acil tahliye kararı alınmasının nedeni nedir? Cumhurbaşkanımızın gönül belediyeciliği vurgusunda belirttiği halka dokunmak noktasındaki hassasiyeti yanlış anlaşılmış olmalıdır ki halkımızın dokunulmayan sinir ucu kalmamıştır. Avrupa standartlarında bir tesisi kaldırıp yerine piknik alanı yapmak yerine bu tesisin korunup, geliştirilerek Millet Bahçesi projesine dahil edilmesi neden düşünülmemiştir?” ifadelerini kullandı.

GOLF TESİSLERİNE TENİS KORTU YAPACAĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Tenis Kulübü tarafından kiralanan ve toplam 8 kortu yıkacağı ileri sürülen Belediye Başkanı Demir’in elinde kalan ve kiraya dahi veremediği Golf Tesislerinin oto parkına 8 tane tenis kortu ile tesis binası ve 140 araçlık otopark yaptıracağı ortaya çıktı.

3 Şubat’a kapalı zarf usulü ile yapılacak olan ihaleyi alan kişiye bu şartlar koşuluyla Golf Tesislerini muhammen aylık 35 bin liraya 10 yıllığına kiraya verileceği belirtildi.

Başkan Demir’in Golf tesislerini kiraya verebilmek için isme özel ihale yaptığı ve bu nedenle Tenis Kulübünün kullandığı kortları yıkacağı iddia edildi.

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