AKP’li belediyeden tepki çeken karar! Kuş cennetin talan ediyorlar…

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne, AKP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından butik otel yapılacağı ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN

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19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesinde Kızılırmak’ın denize döküldüğü bölgeyi de kapsayan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındı.

Aynı yıl içinde deltadaki 319 kaçak yapı AKP’li ilçe belediyesi tarafından yıkıldı.

2020 yılı Mayıs ayında ise, Türkiye'de var olan 486 kuş türünün 359'unun yaşadığı Kızılırmak Kuş Cenneti, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ‘kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. Delta, araç girişine ve piknikçilere kapatıldı.

“KARARNAME İLE KORUMA ALTINA ALINDIKTAN 4 AY SONRA YANGIN ÇIKTI”

Avrupa Kuş Alanları Envanteri’ndeki en önemli 4 kriterden 3’üne sahip olan, dünyada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 24 kuş türünün 15’inin görüldüğü kuş cenneti, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle koruma altına alındıktan 4 ay sonra yandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bölgede yaptığı araştırmada, yaklaşık 2 bin dönüm alanın zarar gördüğü yangının kasıtlı olarak 3 ayrı noktadan çıkarıldığı tespit etti.

Yanan alanın imara açılacağı söylentileri üzerine Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu bölgenin yerleşime açılması kesinlikle söz konusu değil. Bakanlıklarımızla birlikte yürütülecek olan çalışmalar sayesinde yanan bölge doğal sürecinde eski vasfını yeniden kazanacaktır” diye konuşmuştu.

BUTİK OTEL İÇİN YATIRIMCI ARIYOR

Yangında zarar gören alan yavaş yavaş eski haline dönerken, bu kez de deltaya butik otel yapılacağı ortaya çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Şubat ayı meclis toplantısında Kızılırmak Deltası’nda konaklama ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Kuş Cenneti’nin o bölgede, özellikle Milli Emlak’a ait olan yerler var. Kuş Cenneti’nde son dönemde ziyaretçi sayısında çok büyük artış söz konusu oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı sağ olsun bizi destekliyor. Oraya gelenlerin ve bilimsel araştırma yapanların konaklamasına yönelik, doğal malzemelerle oraya uyum sağlayacak, restoranı ile birlikte güzel bir konaklama tesisi yapma düşüncemiz var. Doğru proje ile yönetim olarak böyle bir çalışmamız var. Bu konuda işletmecilik ve yatırımcılık çok önemli. Bildiğiniz yatırımcı varsa bir proje ile ihaleye çıkma noktasındayız. Meclis üyelerine duyurulur” ifadelerini kullandı.

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