AKP’li belediyeden ucuz ekmek kuyruklarını gizlemek için dikkat çeken önlem

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda, AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kent Ekmek büfesi kaldırılarak 60 metre ileride başka bir noktaya taşındı. CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, AKP’li belediyenin Kent Ekmek büfesini meydanda görünmeyen bir noktaya taşıyarak, ucuz ekmek kuyruklarını saklamaya çalıştığını ileri sürdü.

Müslüm EVCİ

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Kayseri'de 22 Aralık Çarşamba günü ekmek fiyatlarına zam gelmiş ve 1,75’ten satılan 200 gramın ekmeğin fiyatı 2 liraya çıkartılmıştı. Alım gücü düşen vatandaşlar ise ekmek zammının ardından AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kent Ekmek büfeleri önünde 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram ekmekten almak için her gün uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

AKP'Lİ BELEDİYE KENT EKMEK BÜFESİNİ BAŞKA BİR YERE KALDIRDI

Oluşan ucuz ekmek kuyruklarının ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı. AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kent Ekmek büfesini kaldırarak 60 metre ileride başka bir noktaya taşıdı. Belediye, Kent Ekmek büfesinin önceden bulunduğu yere ise tabelalarla büfenin taşındığı yeni yeri işaret etti.

“BECERİKSİZLİĞİNİZİ SAKLAYACAĞINIZI MI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?”

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, AKP'li belediyenin kent ekmek büfesini meydanda görülmeyen bir noktaya taşıyarak, ucuz ekmek kuyruklarını saklamaya çalıştığını ileri sürdü. Duruma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Özer şu ifadelere yer verdi:

“Metrelerce kuyrukların oluştuğu Kent Ekmek büfesini herkesin gözü önünden, meydandan kaldırıp, arka sokağa taşıyınca yoksulluğu, kuyrukları, vatandaşı içine düşürdüğünüz çaresizliği, beceriksizliğinizi saklayacağınızı mı sanıyorsunuz? Çözümünüz bu mu? Hakikaten böyle bir çözümü yaparsa AKP yapar! En iyi yaptığınız iş, gerçekleri saklamak, ama nafile! Halk, sizin gerçek yüzünüzü gördü. Halkın iktidarı yakın. Hala yalanla, algıyla uçuyorsunuz! Bu yalan düzenin artık gideri yok”

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