AKP’li belediyenin 46 milyon liralık kitap kafesine yargı engeli

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından CHP'li Atakum Belediyesi'nin elinden alınarak yıkılan ve yerine 3 katlı Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe yapımına başlandı. Daha önce sivil toplum örgütleri tarafından açılan dava hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptal edildi.

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Atakum sahilinde yer alan ve daha önce uzun süre ilçe belediyesi tarafından sosyal tesis ve yeşil alan olarak olarak kullanılan Yalı Kafe, 31 Mart seçimlerini CHP’li Cemil Deveci kazanınca, arsa sahibi olan İller Bankası tarafından satışa çıkarıldı.

5 bin 654 metrekarelik araziyi Başkan Deveci satın almak için İller Bankası ile görüşme yaptığı sırada, banka araziyi AKP’li Büyükşehir Belediyesi’ne Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe yapmak üzere verdi.

2020 yılı Ağustos ayında Büyükşehir Belediyesi arazide bulunan tesisleri yıkarak alana 3 katlı binalar yapılması için imar değişikliği yaptı.

AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, alana Millet Kıraathanesi ve Kitap kafe yapacaklarını ve sadece yüzde 40’nın imara açıldığını söyledi.

CHP’li Meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar yapılan imar değişikliğinin iptali için dava açtı.

MAHKEME İPTAL ETTİ, BELEDİYE PROJENİN ADINI DEĞİŞTİRDİ

Samsun Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi, yaklaşık 46 milyon lira maliyeti olan proje için yapılan imar planının hukuka uygun olmadığını belirterek iptaline karar verdi.

Mahkemenin iptal kararı vermesine rağmen ihaleyi alan şirket Millet Kıraathanesi ve Kitap kafe projesi inşaatına başladı.

İlçe halkı ve CHP’li meclis üyeleri bölgede eylem yaparak çalışmaların durdurulmasını istedi. AKP’li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de meclis kararıyla projenin adını değiştirerek mahkemenin iptal kararını hiçe sayıp inşaata devam etti.

Bunun üzerine CHP’li Meclis Üyeleri Atila Tekcan ile Hasan İpek yeni bir dava daha açtı.

MAHKEME İNŞAATLARI DURDURDU

İki meclis üyesinin Samsun 3. İdare Mahkemesi’ne açılan davada sonuçlandı.

Mahkeme, kararında “Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılının Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat almaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir” denildi.

Kararın ardından açıklama yapan CHP’li Meclis Üyesi Atila Tekcan, büyükşehir belediyesinin karara uymasını istedi. Buranın yeşil alan olarak kalmasını istediklerini belirten Tekcan,

şöyle konuştu:

*Burada 3 katlı bir inşaat söz konusu. Yeşil alan falan kalmadı. Burası olduğu gibi bir beton kütleye dönüştü. Herkes buraya nefes almaya geliyordu. Yaptıkları imar değişikliği daha önce açtığımız dava ile iptal edilmişti.

*Ancak belediye mahkemenin iptal gerekçelerine uymayarak yalnızca projenin ismini değiştirilerek aynı plan tekrar onaylandı. İdare mahkemesi yeniden açtığımız iptal davasında karar çıktı.

*Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Şu anda inşaat faaliyetlerinin durması gerekmektedir.

*Yapılan inşaat faaliyetinin yasal dayanağı kalmamıştır. Bu beton kütle yalı kafe sahasından kalkmalıdır.