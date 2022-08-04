AKP’li belediyenin doğa katliamına bakanlık ‘dur’ dedi

AKP'li Eğirdir Belediyesi tarafından arıtma tesisinden çıkan atıklarla doldurularak oluşan çevre katliamına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'dur' dedi.

İsmail AKIN

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Isparta’nın Eğirdir Gölü’nün kenarındaki eskiden balık havuzu olarak kullanılan yere AKP’li Eğirdir Belediyesi tarafından arıtma tesisinden çıkan atıklarla doldurulmasına karşı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Antalya 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge komisyonunca “Alanın doğal yapısına zarar verilmeden kaldırılmasına” karar verildi.

GÖL KENARINA YAPILAN ATIK DOLGUNUN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

Türkiye’nin ikinci büyük tatlı su gölü ve bölgenin en büyük içme suyu rezervi olan Eğirdir Gölü kıyısında, Eğirdir Belediyesi tarafından 8 Nisan 2022 tarihinde bir dönem balık havuzu olarak kullanılan alan, arıtma tesisinden çıkan atıklarla doldurularak çevre katliamına neden olmuştu. Yaşanan çevre katliamına tepki gösteren CHP Eğirdir ilçe Başkanı Murat Yılmaz, konunun takipçisi olarak ilgili mercilere şikayetlerde bulunmuştu.



CHP Eğirdir İlçe Başkanı Murat Yılmaz'ın şikayetleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Antalya 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge komisyonuna kadar ulaştı ve “alanın doğal yapısına zarar verilmeden kaldırılmasına” karar verildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Antalya 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge komisyonunca alınan karar şu şekilde:

“Isparta İli, Eğirdir İlçesi, Yaşilada ve Canada nitelikli Doğal Koruma Alanı'nda Eğirdir Belediyesi tarafından yapılan izinsiz dolgu ve tesviye işleminin yapıldığı Isparta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından tespit edilmiş olup konu değerlendirilmek üzere Komisyonumuza iletilmiştir.

Eğirdir Belediyesi tarafından izinsiz dolgu ve tesviye işleminin yapıldığı alan 09/04/2020 tarihli ve 243483 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile tescil edilerek 06/08/2020 tarihli ve 31205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yeşil Ada ve Can Ada nitelikli Doğal Koruma Alanı'nda kalmaktadır.

Konuya ilişkin Isparta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü TVK Şube Müdürlüğü'nün 13/04/2022 tarihli raporu okundu, işlem dosyası ve ekleri incelendi.

İl Müdürlüğü personeli tarafından yapılan tespitler neticesinde, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna aykırı olarak izinsiz yıkım, kazı dolgu ve tesviye gerçekleştirildiği anlaşıldığından ilgili tüm bilgi ve belgelerin de sunulması suretiyle söz konusu uygulamaları gerçekleştirenler ve sorumlular hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 9. ve 65. Maddeleri ile ilgili diğer hükümler uyarınca ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, Bahse konu alanda mevcut izinsiz uygulamaların, alanın doğal yapısına zarar verilmeden uygulamayı gerçekleştirenler tarafından kaldırılmasına ve yapılan iş ve işlemler hakkında Isparta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bilgi verilmesine, Komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi.”

“KONUNUN TAKİPÇİSİSİ OLACAĞIZ”

Konunun takipçisi olacaklarını söyleyen CHP Eğirdir İlçe Başkanı Murat Yılmaz; “Eğirdir Gölü Türkiye’nin ikinci büyük tatlı su gölü ve bölgenin en büyük içme suyu rezervidir. Gölün bu tür girişimlerle kirletilmesine ve yok edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu nedenle mahkemenin verdiği karar bizi memnun etti” dedi.

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