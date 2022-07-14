AKP’li eski vekil: 15 Temmuz’da alçaktan uçan uçağa kafa atarak şehit oldular

TBMM 25. Dönem AKP Şanlıurfa Milletvekili Mazhar Bağlı, katıldığı televizyon programında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında insanların 11 katlı apartmanlara çıkarak alçaktan uçak uçaklara kafa atıp şehit olduklarını söyledi. Bağlı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Müslüm EVCİ

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Eski AKP Şanlıurfa Milletvekili, Konya Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Mazhar Bağlı’nın, Habertürk'te katıldığı programda 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin sözleri gündem yarattı.

“İNSANLARA F-16'LARA KAFA ATARAK ŞEHİT OLDU”

AKP’li Bağlı, insanların 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yüksek katlı apartmanlara çıkarak F-16'lara kafa atarak şehit olduklarını söyledi.

Bağlı, “FETÖ terör örgütü darbeye kalkıştığı zaman ilk defa toplum kimsenin tahmin edemeyeceği ve öngöremeyeceği şekilde büyük bir kahraman destanı yazarak inanılmaz başarı elde etti. 15 Temmuz gecesi insanlar, 11. katta alçaktan uçan F-16'lara kafa atarak şehit oldular” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

AKP'li eski vekilin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da konuyla ilgili paylaşım yaptı. Özkan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

*Aya 4 şerit yol yaptık desek inanırlar diyen bir bakan, 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulduk diyen bir başkan, F-16'lara kafa atarak şehit oldular diyen bir milletvekili!

*Halkla hiç bu kadar dalga geçilen bir dönem olmamıştı. İlk seçimde bu bozuk düzenin figüranları gidecek

DİSİPLİN CEZALARI NEDENİYLE REKTÖRLÜKTEN ALINMIŞTI

Bir dönem AKP milletvekilliği ve MKYK üyeliği yapan Mahzar Bağlı, 15 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmıştı.

Bağlı, YÖK tarafından 26 Mart 2020 tarihinde disiplin cezaları yüzünden rektörlük görevinden alınmıştı.

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