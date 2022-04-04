AKP’li meclis üyesine adrese teslim ihale

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tomografi cihazı için kablolama işi, adrese teslim ihaleyle 520 bin TL bedelle AKP’li il belediye meclis üyesi Ömer Faruk Akkol’a verildi.

Fırat FISTIK

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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 24 Ocak'ta tomografi cihazı için yapılacak bir kablolama işi için ihaleye çıktı. İhaleye çıkarken usul olarak 21/B maddesi seçildi.

AMACI DIŞINDA TERCİH EDİLİYOR

Bu ‘pazarlık' usulüyle yapılan ihaleler, adrese teslim ihaleler olarak biliniyor. Çünkü şirketler ve isimler, bu madde aracılığıyla belli kişiler arasında ihale yapılıyor, açık usulle yapılmıyor.

Bir diğer eleştiri konusu ise sadece doğal afet, salgın hastalıklar gibi ani ve beklenmeyen özellik arz eden olaylara karşı ivedilikle ihale yapılmasını gerektiren durumlarda kullanılan 21/B maddesinin bu amaçlar dışında tercih edilmesi.

ESKİ AKP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI

İhaleyi kazanan Ömer Faruk Akkol, eski AKP Kırklareli Gençlik Kolları Başkanı ve şu anda Kırklareli Belediyesi meclis üyesi.

30 GÜNLÜK İŞ, BEDELİ 520 BİN TL

30 gün boyunca yapılacak bir iş için yapılan ihalenin bedeli ise 520 bin TL. Yani AKP'li Akkol'a bir aylık bir sürede yapılacak kablolama işi için 520 bin TL verildi. İhalede üç teklif yapılırken sadece bir teklif geçerli kabul edildi. Bu da sadece Akkol'un teklifi.

Aynı hastanede elektrik tesisat işleri de yine 21/B maddesi aracılığıyla 280 bin TL'ye Akkol'a verildi. Akkol aynı zamanda Kırklareli Kızılay Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.