AKP’li vekil: Biz Tayyip Erdoğan’ın adamlarıyız

Partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programında konuşan AKP Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Bizi öyle makam, mansıp peşinde koşanlar ile karıştırmasınlar. Bizim milletle olan münasebetimiz sandıklarda oy mesafesinde değildir. Biz Tayyip Erdoğan'ın adamlarıyız" dedi.

Halil ATAŞ

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AKP Bursa İl Başkanlığı’nın bayramlaşma programında konuşan AKP Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, makam mevki peşinde koşanlardan olmadıklarını söyledi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE MÜCADELE ETTİK”

AKP Bursa İl Başkanlığı’nın bayramlaşma programında gündemi değerlendiren Esgin, şunları söyledi;

“Yaklaşık 2,5 yıldır dünyanın yüz yılda bir karşılaştığı küresel bir salgınla sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devlet-millet el ele mücadele ettik. Allah’a hamdolsun çok büyük bir mücadele verdik. Bu mücadelenin içerisinde hepimiz gördük ki, sağlık alt yapımıza bu 20 yıldır yapmış olduğumuz yatırımlar ne kadar önemli. Çünkü, insan hayatından daha değerli birşey yok. Pandemi döneminde bu ülke yine sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yerli solunum cihazını yaptı. Hem de 10 bin tane yaptı. Paranın anlam ifade etmediği günlerde, biz bu başarı hikayelerini ortaya koyduk. Allah’a hamdolsun. Türkiye kutlu yürüyüşüne sizlerle devam ediyor.”

“İTALYA’DA, İSPANYA’DA, HASTANE KAPILARINDAN DÖNEN, EVİNDE ÖLÜME TERKEDİLEN İNSANLAR VARDI”

Türkiye’deki sağlık sistemini öven Esgin, “Bakın bu kardeşiniz bir hekim olarak; meclis kürsüsünde, ‘Hastane niye yapılmadı’ diye değil, ‘Niçin yapıldı diye’ soru önergesi veren muhalefete karşı defalarca söz almak durumunda kaldı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir muhalefet örneği yok. Fransa’da, İtalya’da, İspanya’da, hastane kapılarından dönen ve evinde ölüme terkedilen insanlar vardı. Allah’a hamdolsun bu ülkede bunlar yaşanmadı” diye konuştu.

MUHALEFETİ POLEMİK YAPMAKLA ELEŞTİRDİ

Afetlerle nasıl mücadele ettiklerini de anlatan AKP’li Esgin, muhalefeti şu sözlerle eleştirdi;

“Ve yine afetler, salgınlar, yangınlar ile bir taraftan mücadele ederken, bir taraftan da afetten, yangından, felaketten medet uman ve buradan bir siyasi polemik ortaya koymaya çalışan muhalefet unsurları ile mücadele ettik. Bu mücadelelerin hepsini vererek 2023’e yelken açtık.”

“BİZ TAYYİP ERDOĞAN’IN ADAMLARIYIZ”

Esgin, “Bizi öyle makam, mansıp peşinde koşanlar ile karıştırmasınlar. Bizim milletle olan münasebetimiz sandıklarda oy mesafesinde değildir. Biz Tayyip Erdoğan’ın adamlarıyız. Allah’ın izniyle sizlerle birlikte kutlu hareketimize, dava hareketimize devam ediyoruz. İşte bu küresel salgının o korkunç günlerinde evet ben diyorum ki; iyi ki, Recep Tayyip Erdoğan vardı. İyi ki, Ak Parti vardı. İyi ki, sizler vardınız” ifadelerini kullandı.

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