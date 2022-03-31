Abone Ol

AKP’nin iki numarasından ekonomik kriz itirafı

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Maalesef hayat standartlarını olumsuz yönde etkileyen birtakım gelişmeleri hep beraber yaşadık, yaşıyoruz" dedi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
AKP’nin iki numarasından ekonomik kriz itirafı

Batman’da bir konferansa katılan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin cari açığının ciddi şekilde makul seviyelere geldiğini söyledi. Ekonomik krize de değinen Kurtulmuş, şunları söyledi:

ENFLASYON, HAYAT PAHALILIĞI…

“Türkiye büyük bir ihracat çıkışı yakalamış oldu. Tabii ki; bu arada diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de başta enflasyon, hayat pahalılığı olmak üzere üretim maliyetlerindeki artışlar, vatandaşlarımızın günlük hayatını etkiledi. Maalesef hayat standartlarını olumsuz yönde etkileyen birtakım gelişmeleri hep beraber yaşadık, yaşıyoruz. (DHA)

Dış ticaret açığı şubatta yüzde 135,5 arttı İlginizi Çekebilir Dış ticaret açığı şubatta yüzde 135,5 arttı Şekere zam İlginizi Çekebilir Şekere zam İnternet tarifelerine büyük zam İlginizi Çekebilir İnternet tarifelerine büyük zam

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AKP Batman Ekonomi enflasyon internet Numan Kurtulmuş Telekom Türkiye zam