AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin rozetini Erdoğan taktı

AKP'ye katılan Ergenekon mağduru İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

FETÖ’nün Ergenekon kumpasıyla 41 ay cezaevinde yatan, tahliye olduktan sonra milletvekili seçildiği CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ne geçen, buradan da istifa edip AKP’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, bugün yeni partisinin grup toplantısına katıldı.

Mehmet Ali Çelebi’ye yeni partisinin rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Çelebi “Milli konulardaki tutumumuz belli. AK Parti Ailesi ve Cumhur İttifakı’nın görüşlerine yakınım. Bu konularda elimden geleni yapacağım” diyerek, şunları söyledi:

– Bu millete cellat olan FETÖ zombi teşkilatına karşı mücadelenizde yanınızdayım. Asker kökenli bir vekilim. Nefesiim vatan havasından. 1 milyona yakın asker, polis, korucu silah arkadaşım görevinin başında. Birçok devre arkadaşım şehit düştü.

– Temel gerekçem şu Türkiye Cumhuriyet devleti Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki çok cepheli bir varoluş mücadelesi vermektedir. Bu nedenle ben de bir Atatürk askeri olarak Türkiye yüzyılı mücadelesinde yanınızdayım.

İlginizi Çekebilir Teğmen