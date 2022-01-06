‘Aksakal’ Binali Yıldırım’dan ‘Kazakistan’ açıklaması
AKP Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, "Kazakistan’da bugünlerde yaşanan olayların ülkenin barış ve istikrarına zarar vermeyecek şekilde sonlanması en önemli beklentimizdir" diye konuştu.
Binali Yıldırım’ın açıklaması şu şekilde:
* Kazakistan'da bugünlerde yaşanan olayların ülkenin barış ve istikrarına zarar vermeyecek şekilde sonlanması en önemli beklentimizdir.
* Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları olarak kardeş Kazakistan ile güçlü dayanışmamızı belirtmek isteriz.
* Ülkede hayatın normale dönmesi hususunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu belirtir, olaylarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.