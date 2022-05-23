Akşener ‘az kaldı’ dedi! İYİ Parti, iktidara gelindiğinde neler yapılacağını madde madde açıkladı

İYİ Parti lideri Akşener, "Adaletle özgürleşen, liyakatle eşitlenen, sevgiyle güçlenen, güçlü, zengin ve mutlu Türkiye’yi, el ele, kol kola, hep birlikte inşa etmemize az kaldı!" ifadelerini paylaştı. Öte yandan İYİ Parti iktidara geldiklerinde neler yapacaklarını madde madde anlattı.

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İYİ Parti, 22 Mayıs gecesi resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video yayınladı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sözleriyle birlikte ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşın durumuna yer verilen videoda, “Milletimizle el ele, kol kola, omuz omuza; adaletle özgürleşen, güvenle yaşayan, liyakatle eşitlenen, sevgiyle güçlenen, üreterek kalkınan, güçlü, zengin ve mutlu Türkiye'ye hep birlikte kavuşacağız. Çok az kaldı! ” ifadelerine yer verildi.

AKŞENER PAYLAŞTI: AZ KALDI

İYİ Parti'nin videosunu sosyal medya hesabından alıntılayan Akşener, “Adaletle özgürleşen, liyakatle eşitlenen, sevgiyle güçlenen, güçlü, zengin ve mutlu Türkiye'yi, el ele, kol kola, hep birlikte inşa etmemize az aldı!” ifadelerini paylaştı

İYİ PARTİLİLERDEN “AZ KALDI” KAMPANYASI

İYİ Partili isimler, “Az Kaldı” etiketinde sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, “El ele, kol kola, birlikte yanyana milletimizin teveccühü ile İYİ Parti iktidarına az kaldı” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise, “Güzel ülkemizi karanlığa mahkum edenleri sandıkta gönderip, Türkiye'nin üzerine güneş gibi doğacağız! Az kaldı” ifadelerini kullandı.

NELER YAPILACAĞINI MADDE MADDE AÇIKLADI

İYİ Parti’nin resmi internet sitesinde “Az Kaldı” sekmesi açıldı. İktidara gelindiğinde İYİ Parti tarafından yapılacaklar, başlıklar halinde özetlenirken, başlıklara tıklandığında detaylı bilgilendirme metni vatandaşın karşısına çıkıyor. İYİ Parti’nin internet sitesinde, iktidara gelindiğinde yapılacaklar şöyle sıralanıyor:

*Ekonomiye Liyakat, Vergiye Adalet, Piyasaya Güven Gelecek

*Hukuk Devleti Adalet ile BuluşacakYargı Bağımsız ve Tarafsız Olacak”

Millet Birleşecek Kuvvetler Ayrılacak Millet Kazanacak, Tek Adamlar Kaybedecek

*Hudut Tekrar Namus Olacak Sığınmacılar Güvenle Evlerine Dönecek

*İstanbul Sözleşmesi Mutlaka İmzalanacak Kadınlar Adaletle Özgürleşecek”

*Medya Özgürleşecek Haber Alma ve Verme Hakkı Korunacak

*İYİ Yaşam Gelir Modeli ile Tüm Gençlere ve İhtiyaç Sahibi Kadınlara Ayda 1700 TL Temel Gelir Desteği Sağlanacak

*Mülakat Olmayacak Kayırmacılık Son Bulacak

*Hiçbir Genç Devletine Borçlu Olmayacak Gençler KYK Borçlarını Sosyal Sorumluluk Projelerinde Çalışarak Ödeyebilecek

*EYT Çözüm Planı ileEYT Sorunu Ortadan Kaldırılacak

*AOÇ Tarım Bilimleri Akademisi ileÇiftçilik En Kazançlı ve Yeni Nesil Meslek Olacak

HAYAT PAHALILIĞI NASIL SON BULACAK?

İYİ Parti, hayat pahalılığının son bulması için ne yapılacağını şöyle anlattı:

“Merkez Bankası'nın bağımsızlığı anayasal güvence altına alınacak, kredibilitesi yeniden tesis edilecek. “3” Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Eki “1” Sayılı liste atamaları yeniden yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe hakkı güçlenecek. Vatandaşımız parasının arkasını arayabilecek, yaptım oldu anlayışı bitecek. Bağımsız düzenleyici otoritelerin hükümetle olan ilişkileri güncellenecek, bağımsızlıkları güçlendirilecek. Ekonomiyi hobi amaçlı takip edenler, açıklamalarına alkış isteyenler, gözlerindeki ışıltıyı referans verenler, projelerine çok önemli diyerek milleti önemsizleştirenler, Merkez Bankası'nda buhar sistemleri kuranlar, swapı sevap kabul edenler değil alanlarında uzman, akademik ve global düşünüp milli çözüm üreten kadrolar ile İYİ Parti iktidarında ekonomiye liyakat gelecek.

Vergi sisteminin artan oranlılığı güçlenecek, emekçinin çalışanın üzerindeki vergi yükü azaltılacak, servet üzerinden alınan vergi artacak; ticaret ve üretim üzerinde yük oluşturan vergiler azaltılacak, vergi harcamaları, istisna ve muafiyetler varlığını iktidarı varlığına adayanların değil vatandaşın yararına düzenlenecek. İYİ Parti iktidarında vergiye adalet gelecek.

Tam teşekküllü enflasyon hedeflemesi rejimi uygulanacak, döviz-swap işlemleri seviyesi kademeli şekilde düşürülecek, kredi kararları piyasa mekanizmasına bırakılacak, bağımsız denetçiler tarafından varlık kalitesi incelemesi başlatılacak, kurala dayalı politikalar izlenecek, keyfiyet bitecek. İYİ PARTİ iktidarında piyasaya güven gelecek.”

SIĞINMACI SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?

İYİ Parti, sığınmacı sorununa ilişkin yapılacakları ise şöyle açıkladı:

“Yüce gönüllü Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşlarda, her daim mağdur ve mazlumlara yardım elini uzatmış, insan haklarının uygulanmasında coğrafya gözetmeksizin, tarihine yakışır şekilde öncü rol üstlenmiştir. Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet iradesi ve yönetimi, öncelikle kendi vatandaşlarının huzurunu ve refahını, kendi vatanının bekasını her konunun üzerinde tutmakla mükelleftir.

Memleketimizi her konuda olduğu gibi dış politikada da bataklığa sürükleyen mevcut siyasi iktidarın icraatları sonucunda milyonlarca yasadışı göçmen sınırlarımızı adeta delik deşik etmiş, memleketimiz göç tanımına sığmayan bir istilaya uğramış, milletimizin de haklı olarak bu duruma dayanacak gücü ve sabrı kalmamıştır.

Her bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşını tedirgin ve mutsuz eden bu tehlikeye karşı, İYİ PARTİ olarak bizler, 16 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz “Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüşü Çalıştayı”nda dikkat çekmiş, konuya dair çözümlerini madde madde kamuoyu ile paylaşmış ve iktidarı acilen harekete geçmeye davet etmiştik.

Türkiye, kendi nüfus bütünlüğünü tehlikeye atacak düzeyde kalabalık toplulukları sınırları içinde barındırmak ve beslemek zorunda bırakılamaz. Türkiye hiçbir üçüncü ülkenin refahı uğruna kendi refahından mahrum edilemez. Türkiye açık ya da gizli anlaşmalar sonucunda kimsenin hendeği olamaz.

Hiçbir milletlerarası sözleşme ya da uluslararası hukuk kuralı Türkiye’nin küçük bir Avrupa ülkesi kadar sığınmacı nüfusu barındırmasını zorunlu kılamaz. Türkiye, nüfus mühendisliği yoluyla üçüncü dünya ülkesi standartlarına hapsedilemez. Türk Milleti kölelik veya paryalık düzenine mahkûm edilemez.

“İYİ PARTİ İKTİDARINDA MİLLETİMİZE SÖZ VERİYORUZ!”

Öncelikle, “Açık Kapı-Açık Hudut” politikasına derhal son verecek, olası yeni geçişlerin önüne geçeceğiz. Sınır güvenliğini tam olarak sağlayacak, HUDUTLARIMIZI NAMUSUMUZ kılacağız.

Konu ile ilgili ulusal hukukumuza dâhil edilen mevzuatı yeniden gözden geçirecek, “geçici sığınmacı statüsünü” kaldıracağız. Bu kapsamda Göç İdaresi Başkanlığını yeniden yapılandıracağız.

Ülkemizde bulunan “Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeli Sığınmacıları”, Suriye Devleti ile iş birliği içinde, Uluslararası Kuruluşlar, Avrupa Birliği ve Bölge Ülkelerinin desteğini de alarak, hukuka ve insan haklarına uygun şekilde, gecikmeden, ülkelerine geri göndereceğiz.

Güvenle geri dönüş sürecinde ülkemizde Sığınmacıların yaşadığı il ve ilçelerde kota sistemine geçeceğiz.

Yakalanan kaçaklara “gecikmeksizin ve tavizsiz işlem” uygulayacağız. Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenleri derhal sınır dışı edeceğiz.

Özellikle konut edinme yoluyla edinilmiş vatandaşlık işlemlerini askıya alacak ve hali hazırda edinilmiş statüleri gözden geçireceğiz. Bu süreçte yaşanmış olası usulsüzlükleri tespit edecek ve yasal süreçleri kamuoyuna açık bir şekilde yürüteceğiz.

Vize muafiyeti ile ülkemize gelip, yasal süresi bitmesine rağmen ülkemizde kalmaya devam eden göçmenleri tespit ederek, derhal ülkelerine iade edeceğiz.

Toplum düzenine aykırı hareket eden, suça karışan, Türk Vatandaşlarının can, mal, ırz ve namus güvenliğini tehdit eden göçmen ve sığınmacıları süratle sınır dışı edeceğiz.

“Sığınmacı Meselesi” hamasi nutukların, gündelik siyasi seçim yatırımlarının aracı değildir. İYİ PARTI akılcı, hukuka uygun ve milli karakterimize yaraşır bir şekilde, ülkemizi bu büyük sıkıntıdan kurtarmaya kararlıdır.”

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