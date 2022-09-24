Akşener: Bu seçim bu ucube sistemle ilgili olarak yapılacak son seçimdir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir programa katılmak üzere gittiği Mersin’de konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştiren Akşener, “Bu seçim bu ucube sistemle ilgili olarak yapılacak son seçimdir” dedi. Öte yandan Akşener, Süleymaniye ile ilgili dikkat çeken bir benzetmede bulundu.

Ali Ekber ŞEN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘Ben Kadınım Umudun Adıyım’ programına katılmak için gittiği Mersin'de, il başkanlığı ziyareti öncesi kendisi bekleyen kalabalığa seslendi.

Karşılamalarından dolayı alandakilere teşekkür eden Akşener, “Esasında siz olmazsanız biz olmayız. Siyasetçi önce kendi partisinin mensuplarıyla varolur. Daha sonra da seçmeninin verdiği oyla, ona yaptığı tercihle bu ülkeyi yönetir. Siyasetçiler ‘Bu ülkeyi ben daha iyi yönetirim’ diye yola çıkarlar.” dedi.

“İYİ PARTİ AKIL VE STRATEJİ DEMEKTİR”

İYİ Parti’nin seçmeni velinimet gördüğünü belirten Akşener, şunları söyledi;

*İYİ Parti’nin tüm mensupları bu milleti başının üstünde taşır. Bu milletin tercihlerine saygı duyar. Kadınıyla, erkeğiyle saygı duyar.

*İYİ Parti demek; akıl demektir, strateji demektir. İYİ Parti demek çözüm demektir. İYİ Parti demek, temiz bir dil, saygı demektir. İYİ Parti demek seçmene saygı demektir. İYİ Parti demek seçmenin ferasetine teslim olmak demektir.

*İYİ Parti demek, hiç kimseden korkmamak, sadece Allah’tan ve bu milletten çekinmek ona teslim olmak demektir.

“UCUBE SİSTEMLE İLGİLİ YAPILACAK SON SEÇİM”

“Bu seçim bu ucube sistemle ilgili olarak yapılacak son seçimdir” diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Dolayısıyla kazanmak durumdayız. Parlamenter sisteme geçişin konuşulduğu, tek adam sisteminin ortadan kaldırılacağına dair sözlerin verildiği ve milletin dertleri üzerinden üretilmiş çözümler üzerinden rekabet edildiği bir seçimdir.

*Tek adam sisteminin, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin karşısında güçlendirilmiş parlamenter sistemin konuşulduğu son seçimdir.

“İYİ PARTİ KURULDU HER ŞEY DEĞİŞTİ”

*Bugünkü ucube sistemin müsebbibi biz değiliz. 2017’de hayır oyu çıksın diye çalıştık. Her türlü eziyete rağmen direndik. Daha sonra İYİ Partimizi kurduk.

*Kapatın gözlerinizi İYİ Parti olmasaydı bugün bu ülkede ne koşuluyor olacaktı? Bugün yarına yönelik ‘Cumhurbaşkanınız kim olacak’ sözü söylenecek miydi? İşte İYİ Parti kuruldu, bir şey değişti, bu ülkede her şey değişti.

*Dolayısıyla inşallah bu seçimde İYİ Parti’nin varlığı bu ucube sistemi ortadan kaldıracak. Neyle kaldıracak milletimizin oylarıyla, neyle kaldıracak demokrasiyle, neyle kaldıracak sandıkta kaldıracak. İnşallah bu seçimi bu irade kazanacak.

“SÜLEYMANİYE’NİN YIKILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Mehmet Akif Ersoy’un “Hadi gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen, iki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Ancak, hadi gel yapalım şunu geri desen, Bir Sinan, bir de Süleyman gerek.” şeklindeki sözlerini de hatırlatan Akşener, şunları söyledi: “Bu sözün anlamıyla; bu seçim ya Süleymaniye’nin yıkılması ya da Süleymaniye’nin muhafaza edilmesi anlamına gelecektir. Biz İYİ Partililer, Süleymaniye’nin yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkeyi; iki kürek, iki kazma, iki ırgat eliyle bu hale getirenlerin, yarın bunu devam ettirmelerine müsaade etmeyeceğiz.”

İL BAŞKANLIK BİNASINI ZİYARET ETTİ

Akşener, konuşmasının ardından Mersin İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada partiye katılanlara rozetlerini takan Akşener, bir çiftin ise nişan kurdelesini kesti.

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