Akşener iki sene boyunca yaptığı esnaf ziyaretlerini özetledi: Gördüklerim beni eğitti

Keçiören'de iş insanlarına seslenen İYİ Parti lideri Akşener, 2 sene boyunca yaptığı esnaf ziyaretlerine değindi. Akşener, "Nefsin de terbiye edilmesi gereken bir durum olduğunu gördük o dükkanların içinde. Beni eğittiniz. O dükkanlarda gördüklerim beni eğitti. Oradan ortaya bir şey çıktı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Keçiören’de Kanaat Önderleri ve İş İnsanları Buluşması’na katıldı. 2 sene boyunca yaptığı il ziyaretlerine ilişkin konuşan Akşener, bu ziyaretlerinde öğrendiklerini şöyle özetledi:

* “Benle gezen arkadaşlarım çok şey öğrendi. Elektrik parasının çok gelme işleminin iletişim şirketlerinin alengirli meseleleri olduğunu dükkanlarda öğrendim. O dükkanlarda 5 tane ayrı bağ-kur ve SSK emekli maaşı olduğunu öğrendim.

* Gördük ki iletim şirketleri çiftçide ali kıran baş kesen olmuşlar. İnsanların alım gücünün düştüğünü öğrendik. Tüketicilerin içinde tencere kaynatmakta gittikçe zorlanan kadınları gördük.

* Eczanelerin veresiye defterleri olduğunu hayatımda ilk defa gördüm… Biz bu yüzden sosyal kesimlerin temsilcilerini milletin kürsüsüne çıkardık.”

“BENİ EĞİTTİNİZ”

“Nefsin de terbiye edilmesi gereken bir durum olduğunu gördük o dükkanların içinde” diyen Akşener, “Beni eğittiniz. O dükkanlarda gördüklerim beni eğitti. Oradan ortaya bir şey çıktı” şeklinde konuştu.

MANSUR YAVAŞ’IN PROJELERİNİ ÖVDÜ

Sosyal devletin, sosyal belediyeciliğin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığı bir süreç yaşandığını vurgulayan Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın projelerine dikkat çekerek “Mesela Mansur başkanın o ayda bir kilo et alınabilen Başkent Kart'ının ne kadar önemli olduğunu gördüm o evlerde. Kışın doğalgaz için aylık yatırılan 300 liranın ne kadar fayda sağladığını gördüm” ifadelerini kullandı.

“BEN HER ŞEYİ BİLMİYORUM, ZATEN BİZ HER ŞEYİ BİLENDEN GİTTİK”

28 ilde iş insanlarıyla buluşmalara katıldığını belirten Akşener, “Oraların organize sanayi bölgelerinde çalışan istihdam sağlayan iş insanlarının da dertlerinin, önerilerinin, tavsiyelerinin, eleştirilerinin dinlenmesi lazım geldiğini fark ettik. Ben her şeyi bilmiyorum. Her şeyi bilenden nefret ediyorum. Zaten her şeyi bilenden gittik. Siyasi olan her türlü soruyu, eleştiriyi, tavsiyeyi ben alıyorum. Ekonomiye dair düşüncelerimizin anlatılmasını diğer arkadaşlarımız sağlıyor” şeklinde konuştu.

