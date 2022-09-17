Akşener: Meydanlardan nutuk atıp gençlerin sesini bastırarak acı gerçekler değişmez

Bir öğrencinin üniversitede yaşadıklarını anlattığı konuşmasını paylaşan İYİ Parti lideri Akşener, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiçbir genç; çaresizliğe, acıya ve travmalara mahkum edilemez. Meydanlardan nutuk atıp gençlerin sesini bastırarak acı gerçekler değişmez" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gençler İçin Gençlerle Beraber programından bir üniversite öğrencisinin konuşmasını paylaştı.

Üniversitede kendisinin ve arkadaşlarının yaşadığı barınma sorununu anlatan genç kadın, “Gençlerin sesini duyurmaması çok içler acısı. Gençler bir ülkenin geleceğidir. Önce gençlere bakılması gerekir. Bizim ülkemizde gençler sesini duyuramıyor” dedi.

O konuşmanın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Akşener ise “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde hiçbir genç; çaresizliğe, acıya ve travmalara mahkum edilemez. Meydanlardan nutuk atıp gençlerin sesini bastırarak acı gerçekler değişmez. Her öğrencimizin arkasında devletinin olduğunu bilerek kendini güvende hissedeceği günlere çok az kaldı” ifadelerini kullandı.

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