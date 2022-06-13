Akşener, Uysal ve Karamollaoğlu ile görüştü
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı ortaklarından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu makamında ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ilk olarak DP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Uysal’ı ziyaret etti.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaretin ardından Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti, kendilerini ağırlayan her iki lidere de misafirperverlikleri için teşekkür etti.