Ali Türkşen’den mahkemeye dilekçe: Affetmiyorum, helalleşmiyorum

Poyrazköy davası olarak bilinen, kumpas davalarını yürüten hakim ve savcılar hakkında 83 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya dilekçe sunan Ali Türkşen, “Türkan Saylan adına, Ali Tatar adına, Sadettin Doğan adına da şikayetçiyim. Bu caniliğin sorumlularını, masumlara kıyanları, unutmuyorum, barışmıyorum, affetmiyorum, helalleşmiyorum” dedi.

Fırat FISTIK

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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kafes Eylem Planı, Poyrazköy soruşturması ve amirallere suikast soruşturmalarında görev alan, aralarında FETÖ firarileri savcılar Zekeriya Öz, Fikret Seçen’in de olduğu 68 kişi hakkında “gizliliği ihlal etme, iftira, suç delillerini yok etme, resmi belgede sahtecilik, suçluyu kayırma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, görevi kötüye kullanma” suçlarından hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen dilekçe sundu. Türkşen, sunduğu dilekçede hayatlarını kaybeden Türkan Saylan, Ali Tatar ve Sadettin Doğan'ı hatırlattı.

HESAP SORMAK İÇİN BURADAYIZ

Türkşen, “2009 yılında kurulan bir komplonun sorumlularının halk önünde, adalet önünde hesap verdiğine şahit oluyoruz” derken Poyrazköy, ÇYDD, amirallere suikast davalarında yapılan kumpasın hesabını sormak için bu davada olduklarını belirtti.

“Bu davanın şehitleri var: Türkan Saylan, Ali Tatar, Sadettin Doğan…” diyen Türkşen, dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bu komployu kuranlardan öncelikle onlar için, onlar adına şikayetçiyiz. Onların hak ve hukukunu korumak için buradayız. Onların tek suçu, bu ülkeyi sevmek, kendini ona adamak, milletine hizmet etmek ve gerekirse canını vermek düsturu ile hareket etmeleriydi.”

TÜRKAN SAYLAN, ALİ TATAR ADINA ŞİKAYETÇİYİM

“Hepsine teker teker kıydılar. Vicdanları körelmiş birer cani gibi aziz hatırlarını yok etmek için uğraştılar. Ama bu ülkenin vatanseverleri onlara sahip çıktı, bağırlarına bastı. Bugün bir kez daha ifade ediyorum ki, mahkeme önünde bu kişilerden şikayetçiyim.

Türkan Saylan adına, Ali Tatar adına, Sadettin Doğan adına da şikayetçiyim. Bu caniliğin sorumlularını, masumlara kıyanları, unutmuyorum, barışmıyorum, affetmiyorum, helalleşmiyorum.”

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