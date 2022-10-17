Abone Ol

Alışverişleri sahte ‘pound’ ile yapmışlar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda sahte para, sigara, tütün mamulleri ve silah ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Yaşar ANTER
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Alışverişleri sahte ‘pound’ ile yapmışlar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri tarafından bir ev, bir apart otel  ve bir işyerine yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet 9.19 mm fişek, 77 adet 10 pound, 70 adet sigara, 19 adet parfüm, 16 adet elektronik sigara tütünü ve kaçak viski ile geçirildi. Yapılan incelemelerde sahte poundların alışverişlerde kullanıldığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınanların ifadelerinin alınmasından sonra adliyeye sevk edilecekleri açıklandı.

İzmit'te sahte parayla keçi satın alan 2 dolandırıcı yakalandı İlginizi Çekebilir İzmit'te sahte parayla keçi satın alan 2 dolandırıcı yakalandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster