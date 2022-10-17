Alışverişleri sahte ‘pound’ ile yapmışlar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda sahte para, sigara, tütün mamulleri ve silah ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri tarafından bir ev, bir apart otel ve bir işyerine yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet 9.19 mm fişek, 77 adet 10 pound, 70 adet sigara, 19 adet parfüm, 16 adet elektronik sigara tütünü ve kaçak viski ile geçirildi. Yapılan incelemelerde sahte poundların alışverişlerde kullanıldığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınanların ifadelerinin alınmasından sonra adliyeye sevk edilecekleri açıklandı.

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