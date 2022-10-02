Amcasının evini bastı, kurşun yağdırdı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde dün bir eve düzenlenen silahlı saldırıda anne oğul yaşamını yitirdi, evin geliniyle iki çocuğu yaralandı. Gözaltına alınan zanlının, saldırının düzenlendiği evin sahibinin yeğeni olduğu öğrenildi.
Nurdağı ilçesi Kartal Mahallesinde yaşayan Yılmazer ailesinin oturduğu eve gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırı sırasında bahçede oturan anne Fatma Yılmazer ile oğlu Cebrail Yılmazer (30) hayatını kaybetmiş, gelini Pınar (25) ile torunları Ayaz ve Irmak Yılmazer yaralanmıştı.
Görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma ekipleri, saldırganın yeğen Ahmet Yılmazer olduğunu tespit etti.
Soruşturma kapsamında amcasının evine silahlı saldırı düzenlediği belirlenen zanlı, boş arazide yakalandı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.