Ankara bayram namazı saat kaçta? Ankara bayram namazı vakti 2022

Türkiye bayrama hazırlanıyor, birçok vatandaş tarafından bayram namazı saatleri merak ediliyor. Ankara bayram namazı, bayramın ilk gününde cemaatle birlikte kılınacak. Diyanet’in belirlediği saate göre Ankara'da bayram namazı 06:03‘de kılınacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bayram namazı ile yılın ikinci dini bayramı olan Kurban bayramı karşılanacak. İl bayram namazı saati farklılık gösterirken, namaz vakitleri Diyanet tarafından belirlendi.

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Ankara’da bayram namazı Diyanet’in belirlediği saat olan 06:03‘de kılacak. İl il diğer bayram namazı saatlerini aşağıdaki link üzerinden Ankara'dan farklı şehirlerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını öğrenebilirsiniz.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, Ramazan Bayramı veya Kurban Bayramı’nın ilk günü güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır.

Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur . Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek’âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılarak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi” ni okur. Sonra, dua edilir.

Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “iki salla bir bağla üç salla bir yat” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.

ANKARA’NIN ÖNEMLİ CAMİLERİ

Ağaç Ayak Cami

Ahi Elvan Cami

Ahi Yakup Cami

Aslanhane (Ahi Şerafettin) Cami

Cenab-ı Ahmet Paşa Cami

Alaaddin Camii

Çiçekçioğlu Camii

Direkli Cami

Eskicioğlu Camii

Hacettepe Camii

Hacı Arap Camii

Hacı Bayram Camii

İbadullah Cami

Karacabey Camii

Kocatepe Camii