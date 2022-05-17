Ankara Valiliği’nden kar ve karla karışık yağmur uyarısı

Ankara Valiliği, yarın akşam saatlerinden itibaren şehrin yüksek kesimlerinde ve kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini açıkladı. Meteoroloji ise, Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığının 6 ila 10 derece azalarak hissedilir derecede düşeceğini bildirdi.

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Ankara Valiliği, şehrin bazı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını belirtti. Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Çarşamba) akşam saatlerinden Perşembe günü sabaha kadar Ankara'nın yüksek kesimlerinde ve kuzey ilçelerinin (Çamlıdere, Kızılcahamam) yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlarıyla birlikte buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

* Buzlanma ve don olayı ile birlikte ani sıcaklık değişimleri ve zirai don riskine karşı, başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

HAVA SICAKLIĞI 10 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan'da hava sıcaklıklarının 19 Mayıs 2022 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren 6 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

22 Mayıs 2022 Pazar gününden itibaren ise sıcaklıkların artarak tekrar mevsim normalleri civarında seyredeceği, perşembe ve cuma günü Bayburt, Erzurum ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sıcaklık düşüşüne bağlı olarak karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlarının görülmesi tahmin ediliyor.

Ayrıca meteoroloji ekiplerince yapılan uyarıda, “Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.