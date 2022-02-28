Ankara’dan Ukrayna’ya 3 kamyon yardım malzemesi

Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri harekat nedeniyle Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde toplanan 3 kamyon yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı üzerine, çok sayıda vatandaş büyükelçiliğe gelip bölgeye gönderilmesi için gıda ve sağlık malzemesi yardımı yaptı.

Elçiliğe getirilen yardım malzemeleri büyükelçilik çalışanları ve gönüllü Ukraynalılar tarafından teslim alınıp paketlenerek kamyonlara yüklendi. Yardım kolilerini taşıyan 3 kamyon, Ukrayna’daki halka ulaştırılmak üzere yola çıktı. Yardım kolilerinin yarın Ukrayna’da olacağı belirtildi. (DHA)



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