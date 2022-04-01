Asırlık zeytin ağaçlarına kıyan şirket geri adım attı

Muğla’nın Milas ilçesinde termik santrallere kömür temin etmek için maden ocağı açılmak üzere asırlık zeytin ağaçlarının iş makineleriyle dümdüz edilmesi nedeniyle dün yaşanan gerginlik bugün sona erdi. Şirket geri adım attı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki 700 dönüm ormanlık ve 300 dönüme yakın zeytinliğin maden ocağı için katledilmesine izin vermemek için yaklaşık 320 gündür Akbelen ormanlarında çadır nöbeti tutan köylüler ve çevreciler dün IC Enerji-Limak şirketlerine ait iş makineleri ile sökülen, ezilen, kırılan asırlık zeytin ağaçları bölgesinde sert tepki göstermiş, iki kişi gözaltına alınmıştı.

ASIRLIK AĞAÇLAR BUGÜN YERİNE DİKİLECEK

Jandarma tarafından yere yatırılarak gözaltına alınan ve Milas İlçe Jandarma Karakolu'na götürülen V.Ç. ve N.A.K. serbest bırakılırken, şirket yetkilileri bugün yaptıkları açıklamada, dün sökülen asırlık zeytin ağaçlarının bugün söküldükleri yerlere dikileceğini belirttiler.

İkizköy Çevre Platformu sözcüsü Necla Işık “Yetkililere zeytinlere dokunmamalarını davaların devam ettiğini söyledik, onlar da bugün dün sökülen asırlık zeytin ağaçlarını söktükleri yere dikeceklerini söylediler, gelişmeleri yakından takip ediyoruz” bununla ilgili önümüzdeki saatlerde basın açıklaması yapacağız” diye konuştu.

GERGİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

İkizköy Akbelen ormanları bitişiğinde bulunan zeytinlik alanda köylüler, çevreciler, avukatlar ve jandarmanın bölgede gerginliğin artmaması için bekleyişleri sürüyor.

GERİDE SÖKÜLMÜŞ 17 ASIRLIK ZEYTİN AĞACI KALDI

Gümüşel ise olay sonrası Yeniköy Kemerköy yetkilileri ve iş makinalarının bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını belirterek

“Geride yaşamdan koparılmış asırlık 17 zeytin ağacı bıraktılar. Gece boyunca zeytinlik alandaki nöbetimiz sürdü. Dün gece yarısından önce de maden yönetmeliğindeki değişikliğin iptali için İkizköy KARDOK Derneği olarak açtığımız dava kapsamında bir kez daha Danıştay'dan Acele Yürütmenin Durdurulması talep ettik.

Bu sabah şirketin bir ara elemanı bizi arayarak zeytinleri dikmeye götüreceklerini söyledi. Hiçbir yere götüremezsiniz, kopardığınız toprağına geri dikin dedik. Şu an alanda dün söküp bir kenara attıkları ağaçları tekrar dikmeye uğraşıyorlar.

YK Enerjiye sesleniyoruz: Dün bu zeytinleri katlettiniz. Ne yapsanız doğaya ve yaşama karşı işlediğiniz bu suçu örtemezsiniz. Mülki idarenin başındaki Milas Kaymakamı’na ve Muğla Valisi’ne sesleniyoruz. Bize bir gözdağı gibi Akbelen Ormanı davamızın olduğu sabah yürürlüğe sokulan yönetmelik kanuna ve anayasaya aykırıdır. Uygulamasını durdurun!” ifadelerini kullandı.

NE ZEYTİNLİKLERİMİZİ NE AKBELEN ORMANLARINI VERMEYECEĞİZ

Gümüşel açıklamasının sonunda zeytinlik alan ve Akbelen'de orman ve zeytin nöbetinin devam edeceğini de belirterek

“Hükümet yetkililerine sesleniyoruz. İşiniz bu ülkeyi evrensel hukuk ilkelerine, insan haklarına ve Anayasaya göre yönetmektir. Şirketlerin pervasızca doğa katliamı yaparak karlarına kar katmasına hizmet etmek dışında bir işlevi olmayan kanun ve yönetmelikler çıkarmaktan, bunu kolluk güçlerinin zoruyla uygulamaya koymaktan vazgeçin.

Bir avuç zengin daha zengin olacak diye kadim zeytinlikleri, zeytin ağaçlarını, ormanlarımızı, vadilerimizi, denizlerimizi talana açtığınız yeter. Yarattığınız ekonomik krizde belki tek dayanağımız olan zeytinlerimizi bir avuç kömüre vermeyeceğiz. Mücadelemiz hem hukuk ve demokrasi hem yaşam ve doğa mücadelesidir. Vazgeçmeyeceğiz. Ne zeytinliklerimizi ne Akbelen Ormanını vereceğiz” dedi.

“BURASI SUÇÇ MAHALİ VE SUÇLULAR HÂLÂ ALANDA”

KARDOK (Karadam ve Karacahisar Mahalleleri Doğayı ve Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği) adına açıklama yapan Nejla Işık ise, perşembe sabahına kötü bir haberle uyandıklarını belirterek

“İkizköy'ün kamulaştırılmış Işıkdere mevkiinde 3 yıldır Zeytincilik Kanunu'na dayanarak kestirmediğimiz zeytin ağaçlarımızın iş makineleri ile katledildiğini duyduk. Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Dağıtım AŞ, 1 Mart günü yayınlanan Maden Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle zeytinlikleri maden faaliyetlerine açılmasını fırsata çevirip, 3 yıldır üstüne titrediğimiz ağaçlarımızı iş makineleri ile söküp attı.

Alana bizden önce gelmiş şirketin özel güvenlik güçleri ile bizimle aynı anda gelen jandarma katledilen zeytinliğe yaklaşmamıza önce izin vermediler.

Ama inatla şunu söyledik jandarmaya: ‘Burası suç mahalli ve suçlular hâlâ alanda. O yüzden biz de burada duracağız. Şirket iş makineleri ile, özel güvenliği alandan çekilmeden burayı terk etmiyoruz.’ “ diye konuştu.

ÖZEL ŞİRKETİN GÖREVLİLERİ GÜÇ KULLANDI

Işık açıklamasının devamında

“Biz haklı savunma eylemimizi yaparken, bize desteğe gelen dostlarımızı alana almamak için özel güvenlik şefi ve personeli hiçbir şekilde hakları ve hadleri olmadığı halde kaba güç uygulayarak, arkadaşlarımızı hırpalayarak, coplayarak alana sokmamaya çalıştı.

Bu şiddet gösterisine müdahale eden dostlarımız Volkan Çetin ve Nuri Alkoç ise yerlere yatırılarak ters kelepçelendi ve haklarında hiç işlem yapılmadan saatlerde jandarma arabasında tutuldu. Hem arkadaşlarımızın jandarma tarafından hukuksuzca alıkonmasını, hem de zeytinliğe yapılan saldırıyı protesto eylemimiz şirket Işıkdere zeytinliklerinden tamamen çekilinceye kadar, akşama dek sürdü.

Bu arada avukatımız Milas Başsavcılığı’na su duyurusunda bulundu. Diğer bir avukatımız, Milas Kaymakamı’nı arayarak, jandarmanın bize değil, hukuksuzca zeytin ağalarını katleden şirkete müdahale etmesi gerektiğini, alanda şirket tarafından suç işlendiğini aktardı” dedi.

Çevreciler bölgede kurdukları ve 320 gündür sürdürdükleri çadır nöbetini sürdüreceklerini söyledi.

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