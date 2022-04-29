Askerlik yerleri açıklandı! Mayıs celbi askerlik yeri sorgulama ekranı…

Askerlik yerleri Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile açıklandı. Mayıs/Haziran/Temmuz 2022 döneminde askere sevk edilecek yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler askerlik yerleri sorgulama işlemlerini e Devlet üzerinden yapabiliyor.

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Mayıs/Haziran/Temmuz sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler için askerlik yerleri belli oldu. Ayrıca vatani görevini yerine getirecek olan askerler yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptırmaları gerekiyor.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Mayıs/Haziran/Temmuz celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet duyuruldu. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.

SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 12 Mayıs 2022

Erbaş/Er (2nci Grup) 09 Haziran 2022

Erbaş/Er (3ncü Grup) 21 Temmuz 2022