Atanamayan iki sağlıkçı, Bakan Koca iftardayken hastanenin çatısına çıktı

Adıyaman’da iki atanamayan sağlıkçı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın iftar ettiği hastanenin çatısına çıktı. Bakan ile görüşmek istediklerini söyleyen gençler, polisin uzun çabaları sonucu ikna edildi. Gençlerin ifadelerinde, atanamayan sağlıkçıların sesi olmak için eylem yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Ahmet KAYA

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İncelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önce kent merkezinde esnafı ziyaret etti. Daha sonra Adıyaman Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi öğrencileri ile sohbet etti. Bakan Koca ardından Adıyaman merkezdeki tek kamu hastanesi olan 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi'ni ziyaret etti. Buradaki hasta çocuklara hediyeler veren Koca akşam da aynı hastanenin yemekhanesindeki iftar yemeğine katıldı.

BAKAN İFTARDAYKEN ATANAMAYAN SAĞLIKÇILAR ÇATIYA ÇIKTI

Yemekte sıraya girerek kendi tabldotunu alan Koca, hastane çalışanlarının fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Bu sırada dışarıda ise hareketli anlar yaşanmaya başladı.

Bakan Koca’nın iftarını yaptığı hastanenin çatısına çıkarak ayaklarını aşağıya sarkıtan iki genç, polisi alarma geçirdi. İddiaya göre eylemci gençler, Bakan Koca ile görüşmek istediklerini, aksi halde kendilerini aşağıya bırakacaklarını söyledi. Bir süre sonra çatıdaki gençlerin atanamayan sağlıkçılar 22 yaşındaki Mustafa. A. ve Özcan. Y., olduğu anlaşıldı.

BAKAN İLE GÖRÜŞECEĞİZ

Gençlerin polis ve diğer görevlilerin ısrarlarına rağmen isteklerinde ısrarcı olması üzerine olay yerine çağrılan itfaiye yere şişme yatak açtı. Bakan Koca'nın koruma ekibinin de aralarında bulunduğu polislerin uzun ikna çabaları sonucu iki genç, Bakan ile görüştürülecekleri söylenince eyleminden vazgeçti.

Mustafa A. ve Özcan Y.'nin daha sonra Bakan Fahrettin Koca ile görüştürülüp görüştürülmedikleri öğrenilemedi. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan gençlerin, kendileri gibi atanamayan sağlıkçıların sesi olmak için eylem yaptıklarını ve amaçlarının seslerini duyurmak olduğunu söyledikleri öğrenildi.

TALEPLERİ ALDIK, SORUNLARI DEĞERLENDİRDİK

Adıyaman'daki temaslarını sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hasta ziyareti ve iftar fotoğraflarını, “Adıyaman'da ikinci buluşmamız, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli çalışma arkadaşlarımızın iftar sofrasında oldu. Farklı meslek gruplarından gelen talepleri aldık, sorunları değerlendirdik. İftarların o ilk bardak suyu gibi beklenen çözümler için” mesajıyla paylaştı.

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