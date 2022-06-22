Atatürk anıtı önünde ‘sansür yasası’ eylemi

Ankara Ulus'taki Atatürk anıtı önünde toplanan gazeteci örgütleri 'sansür yasası' olarak nitelenen kanun teklifinin geri çekilmesi için eylem yaptı.

Yavuz ALATAN

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Gazeteci örgütleri, TBMM'de bulunan ve ‘sansür yasası’ olarak nitelenen kanun teklifinin geri çekilmesi için eylem yaptı. Ulus Atatürk heykeli önünde buluşan gazeteciler basına yönelik baskı ve sansür yasasına ‘hayır’ dedi. Gazeteciler anıt önünde “Susturma Korkutma, Hapsetme Yasasına Hayır”, “Basın Hürdür Sansür Edilemez” yazılı pankartlar açtı. Ankara Ulus’taki Atatürk anıtı önünde toplanan gazeteci örgütleri ‘sansür yasası’ olarak nitelenen kanun teklifinin geri çekilmesi için eylem yaptı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin basın örgütleri tarafından hazırlanan ortak metni okudu. Bilgin, “TBMM'de Basın Kanunu yenileniyor. Adı Basın Kanunu ama içinde basın yok baskı var. Adı Basın Kanunu ama içinde hapis cezası, kapatma, ağır denetim ve basın kartı iptalleri var” dedi ve şunları söyledi:

GAZETECİLERİ DİNLEMEDİLER

– Haftalarca Meclis'te iktidar ortaklarına ‘Gazetecileri dinlemeden basın yasası yapılmaz' dedik, öneriler verdik, itiraz ettik ama nafile. Tek bir cümlemizi bile dikkate almadılar. Bu nedenle ülkemizin en büyük basın meslek örgütleri olarak Türkiye'nin dört bir yanından buraya, milletin meclisine geldik. Yasayı geri çekin, basın yasalarını gazetecilere danışarak yapın. Sanmayın ki bizler dezenformasyonun önlenmesini istemiyoruz. Ama bunun yolu hapis cezasından geçmez.

YARGITAY HAKİMİ DE KARŞI

– Yargıtay hâkimi bile karşı çıkıyor ama dinlemiyorlar. Yasada yazılı basının kapısına kilit vuracak maddeler var. Anadolu basını hiçe sayılmış, gözden çıkarılmış. Yaklaşık 1000 gazetenin, yaşam kaynakları olan resmi ilanları büyük oranda kesilerek, kapanmakla karşı karşıya bırakılacak. Basın ilanlarının dağıtımına ilişkin değişikliklerle yazılı basına kilit vurduracak olan düzenleme, meslektaşlarımızın özlük haklarında da hiçbir iyileştirme içermiyor. Bunları söyledik, anlattık, yazdık ama dinlemediler.

HER ŞEYE AYKIRI

– Bu yasa temel insan haklarına, haberleşme özgürlüğüne, basın özgürlüğüne aykırıdır. Yani Anayasa'ya aykırıdır. Anayasa ile güvence altına alınan haklarımıza aykırıdır. Bu yönüyle sadece gazetecilerin özgürlüklerine değil tüm toplumun özgürlüklerine engeldir. Yanlış bilgiyi alenen yayma suçu oluşturup üç yıl hapis cezası getiren bu yasa tüm toplumu yazmaktan, eleştirmekten, sosyal medyada mesaj paylaşmaktan alıkoyacaktır. Bu yasa toplumsal bir otosansür dalgası yaratacaktır. Bu nedenle sadece gazetecilerin sorunu değildir.

NEDEN HAPİS?

– Neden getiriliyor bu hapis cezası? Bu nasıl uygulanacak? Seçimlere bir yıldan az bir zaman kalmışken çıkarılan bu yasayla sağlıklı siyasi tartışma ortamı nasıl sağlanacak? Yargıtay'ın görüşündeki gibi uygulamada doğacak karmaşa ve keyfilik nasıl önlenecek? Bu soruları defalarca sorduk ama Meclis'te bizlere hiçbir yanıt verilemedi. İşte bu nedenlerle basın meslek örgütleri olarak, tünelden önceki son çıkışta buradayız. Bu yasa teklifinin geri çekilmesini istiyoruz” dedi.

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