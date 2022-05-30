‘Atatürk Havalimanı’nda kazalara davetiye çıkarıyorsunuz’

Havacılık uzmanları, Atatürk Havalimanı'na dikilecek 145 bin ağacın uçak-kuş çarpışması kazalarına davetiye çıkaracağı ve uçuş emniyetini tehdit edeceğini açıkladı. Meydanın ağaçlandırılmasının ICAO standartlarına açıkça aykırı olduğunu kaydeden SHGM eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, "Devlette hiç mi liyakatli havacı kalmadı. Neden uyarmıyorsunuz. Kuş çarpması sonucu yaşanacakların sorumlusu kim olacak?" dedi.

Yusuf DEMİR

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Standart boyut

AKP iktidarı, tüm uyarılara rağmen Atatürk Havalimanı’ndaki pistlerin üzerine millet bahçesi yapmak üzere binlerce ağaç dikimine başlandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği ağaçlandırmanın, faaliyete devam edeceği açıklanan tek pisti kullanacak uçaklar için büyük risk yaratacağı kaydedildi.

Havacılık uzmanları, havalimanında ağaçlandırmanın Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) belirlediği standartlara açıkça aykırı olduğunun altını çizdi.

KUŞLAR İÇİN ÇEKİM MERKEZİ

Uzmanlar dikilecek 145 bin ağacın kuşlar için cazibe ve çekim merkezi oluşturacağı, bunun da havalimanını kullanan, özellikle Cumhurbaşkanlığı VIP filo, özel iş jetleri, devlet uçakları ve ambulans uçaklar için yüksek tehlike anlamına geldiğini vurguluyor.

Konuya dikkat çeken Sivil Havacılık Eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, “Bu ülkede, devlette hiç mi liyakatlı havacılık uzmanı kalmadı? Neden uyarı görevlerini yapmıyorlar? Kuş çarpması sonucu olabilecek emniyetsizliğin sorumlusu kim veya kimler olacak? Kazalara davetiye çıkarıyorsunuz” dedi.

Tüm ısrarlı uyarılara rağmen, dünyada örneği görülmemiş şekilde Atatürk Havalimanı’ndaki pistlerin kırılarak üzerine hastane yapıldığını hatırlatan Erdağı, “Bu uygulama uluslararası kurallara açıkça aykırıydı. Şimdi de aynı havalimanına binlerce ağaç dikerek millet bahçesi yapıyorsunuz. Oysa ki ülkemiz ve havalimanlarımız kuş göç yolları üzerinde… Türk hava sahasında sık sık kuş çarpma vakaları yaşanıyor. Bu nedenle yapacağınız bu ağaçlandırma ve millet bahçesi projesi sonucunda başta AHL olmak üzere mevcut havalimalarında ve İstanbul hava sahasında kuş carpma vakaları daha da artacağı için emniyetsizlik yaratıyorsunuz” diye konuştu.

“HEPİNİZ SORUMLUSUNUZ”

Erdağı, şöyle devam etti:

Havacılık sektöründe çalışan yönetici ve uzman arkadaşlar, Uluslararası Havacılık Teşkilatı (ICAO) DOC 9137- Part 3’teki kuşla mücadele bölümünü inceleyip hava limanlarında bağ bahçe hatta gereğinden fazla yeşillendirilmiş saha olmayacağını ilgili makamlara anlatınız. AHL’deki emniyetsizlikten hepiniz sorumlusunuz.”

ICAO PART 3: “KUŞLARIN KULLANABİLECEĞİ ALANLAR OLUŞTURULMAMALIDIR”

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından yayımlanan “ICAO DOC 9137- Part 3″ün Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tercümesinde aynen şu ifadeler kullanılıyor:

“Havaalanlarında kuş sürüsü türlerinin konmak/tünemek için kullanabilecekleri yoğun saklanma alanları oluşturulmamalıdır.

Kuşları çekici özelliklerini/unsurlarını azaltmak için havalimanlarının çevresindeki uygun olmayan arazi kullanımı oluşturulmasına izin verilmemesini sağlamak için ön planlama yapılması gerekmektedir.”

262 KİŞİ ÖLDÜ, HER YIL 1 MİLYAR EURO HARCANIYOR

İstatistiklere göre 1988'den bu yana kuş ve yabani hayvan çarpmalarından dolayı dünya çapında 262 kişi hayatını kaybetti.

FAA, sadece 2003 yılında Hava Kuvvetleri 4.300, sivil havacılık 5.900 kuş çarpması rapor etmiş.

Kuş çarpmalarının sivil havacılık sektöründe yarattığı zarar yıllık 1 Milyar Euro olarak hesaplanıyor. İngiltere, Merkezi Bilim Laboratuvarı rakamı yıllık maddi kaybı 1.2 milyar dolar olarak açıkladı.

Uçak ve kuş çarpışmaları, kuşların çok yüksek irtifalara çıkamaması ve uçak yoğunluğu nedeniyle havalimanı çevresinde yaşanıyor: Yüzde 40 kalkışta, yüzde 10 ilk yükselmede, yüzde 13 son yaklaşmada, yüzde 35 iniş sırasında oluyor.

Bu nedenle hava meydanlarında ve çevresinde kuşlarla ilgili oldukça ciddi çalışmalar sonunda çok detaylı şartlar getirildi.

KUŞLARIN NEDEN OLDUĞU BAZI KAZALAR

7 Eylül 1908 Wright Flyer uçağını kullanırken, Orville Wright, kuş çarpması olarak bilinen ilk çarpışma olduğuna inanılan bir çarpışma yaşadı.

3 Nisan 1912 Long Beach, Kalifornia'da, Birleşik Devletler'de ilk uçak uçuran kişi Calbraith Perry Rodgers, kuş çarpması sonucu hayatını kaybeden ilk kişi oldu.

4 Ekim 1960 En büyük can kaybı yaşandı. Eastern Air Lines uçağı kalkış sırasında bir sığırcık sürüsüne girdi. 72 yolcudan 62’si hayatını kaybetti.

1988 Etiyopya Havayollarıkalkış sırasında güvercinler her iki motora da girdi, 35 yolcu öldü.

1995 Dassault Falcon 20 uçağı Paris havaalanında düştü, 10 kişi öldü.

22 Eylül 1995 ABD AWACS uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra kuş çarpması sonucu düştü. 24 kişi öldü.

4 Ocak 2009 Louisiana’da bir Sikorsky S-76 kırmızı kuyruklu bir şahine çarptı. 8 kişi öldü.

15 Ocak 2009 LaGuardia Havalimanı’ndan kalkan US Airways uçağı bir kaz sürüsüne çarptı. Pilot mucize bir iniş başararak uçağı Hudson nehrine indirmeyi başardı.

THY'nin kuş kazaları

13 Eylül 2008 Boeing-738 tipi yolcu uçağı Adana'ya inişe geçtiği sırada ön tarafına kuş çarptı; futbol topu büyüklüğünde delik oluştu. Can kaybı olmadı.

26 Ocak 2009 İstanbul – Kopenhag seferini yapan Airbus 321 Atatürk Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra martı sürüsüne girdi. Uçak, tek motorla acil iniş yaptı; yaralanan olmadı.

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