Atatürk posterlerini yırttılar

İstanbul'da billboardlardaki Atatürk posterleri iki kişi tarafından yırtıldı. Öğrenciler ile posteri yırtanlar arasında tartışma yaşandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Avcılar ilçesindeki Havuz Meydanı’nda yaşandı. Cadde üzerindeki billboardlardaki Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının posterleri iki kişi tarafından çekilerek yırtıldı.

“ELİMİZ ÇARPTI”

Bu sırada yoldan geçen lise öğrencileri Ahmet Gülhan ile Eyüp Yıldırım, posterleri yırtanlara tepki gösterdi. Posterleri yırtanlar ise “Elimiz çarptı” yanıtını verdi. Öğrenciler ile posteri yırtanlar arasında tartışma yaşandı.

KOŞARAK KAÇTILAR

Yoldan geçenlerin ayırması üzerine posterleri yırtan kişiler koşarak kaçtı. İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile Güvenlik Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyerek Atatürk posterlerini yırtıp kaçtıkları iddia edilen şüphelileri tespit ederek yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı. Belediye yetkilileri de yırtılan posterlerin kısa süre içerisinde yenileri ile değiştirileceğini söyledi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Kaymakamlıktan tepki çeken bayram kutlaması

İlginizi Çekebilir AKP'li belediyeden ‘Atatürksüz' kutlama mesajı