Avcılar’da deprem kabusu artık bitiyor

CHP’li Başkan Turan Hançerli, 3 yıllık mücadelesini SÖZCÜ’ye anlattı. İstanbul’un tek engelli başkanı olan Hançerli, 1999 depreminde ağır hasar alan ilçesinde insanların artık daha güvenli binalarda yaşadığını açıkladı.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul'un adı depremle anılan ilçesi Avcılar'ın Belediye Başkanı Turan Hançerli, bin 100 binayı bir buçuk yılda güvenli hale getirdiklerini ve 50 bin insanın hayatını kurtardıklarını söyledi. Hançerli “Avcılar 2029 yılında riskli hiçbir binanın kalmadığı bir kent olacak, sıfır riskli bina hedefine mutlaka ulaşacağız” dedi. Riskli yapıların dönüşümü için hazırladığı imar planı düzenlemesini, iki yıl önce oturma eylemi yaparak hayata geçirebilen Hançerli, geçen üç yılını Sözcü'ye anlattı:

YENİDEN ADAY OLACAK MI?

“Pandemi süreci yoğun geçti. İşitme engelliler için şeffaf maske yaptık ki dünyanın birçok yerinde haberlere konu oldu. Kapısını her çaldığımız vatandaş deprem korkusundan bahsediyordu. Özellikle Yeşilkent ve Tahtakale mahallelerinin 40 yıldır çözülemeyen imar sorunu büyük ölçüde çözüldü. Geldiğimizde belediye çalışanları maaşlarını alamıyordu. İnanılmaz bir bütçe problemi vardı. Çok önemli mesafe kat ettik. Kreşler açtık, engelli merkezi açtık, birçok yolu erişilebilir hale getirdik ama daha kat edeceğimiz yol var. 2 kadın danışma ve yaşam merkezi açtık. 7 yeni park yaptık. Sokak pazarlarından kurtulup modern kent yaşamına uygun kapalı pazarlar açtık.”

Avcılar için somut hedefleri olan bir 2029 vizyonu ortaya koyan Hançerli “Avcılar 2029 yılında riskli hiçbir binanın kalmadığı bir kent olacak. İmza attığımız Paris Başkanlar Sözleşmesi 2030 yılına kadar karbon salımının yüzde 40 azaltılmasını öngörüyor. 2029'da Avcılar'daki karbon ayak izini yüzde 40 azaltmış olacağız. Dayanıklılık eylem planı yaptık. Sadece fiziksel dayanıklılık değil sosyal, kültürel, ekonomik risk ve şoklara karşı da dayanıklı bir kent olacak. Daha iyisini yapacak biri olursu memnuniyetle bırakırız ancak ektiğimiz bu tohumların meyve vermesini istiyoruz. Çok emek verdik. 2029'a kadar Avcılar'da belediye başkanı olarak görev yapmak istiyoruz. Tabii ki takdir halkın” diye konuştu.

‘VARLIĞIMI HER YIL AÇIKLIYORUM'

Belediyenin resmi internet sitesine mal varlığı bildirimini koyan Hançerli “Ben her yıl kişisel mal varlığımı açıklıyorum. Zaten yasa kapsamında her yıl ilgili artışları bildirme yükümlülüğümüz var. Ben belediye başkanı olamadan önce de benzer mal beyanlarında bulunan kamusal hizmet yürüten biriydim. Bunu açıklamaktan da hiçbir zaman geri durmadım, durmayacağım” açıklaması yaptı.

“ŞİKAYETİ OLAN BANA BAŞVURSUN”

İlçede başlayan kentsel dönüşüm ile birlikte bazı iddialar da gündeme geldi. Rüşvet karşılığı vatandaşlara kat artışı sağlandığı, bazı meclis üyelerinin yaptığı inşaatlara ayrıcalık tanındığı yönündeki iddialar hakkında Hançerli “Bahse konu iddiaların hiçbir dayanağı yok. İmar işlemleri tamamen İmar Müdürlüğü'nün uhdesinde yasal imar mevzuatının gerekliliğine göre ilgili uzmanlarca ve müdürlükçe kontrol edilerek yapılan bir işlem. Herhangi bir kişiye ya da meclis üyesine kolaylık sağlanması bir avantaj sağlanması söz konusu olamaz. Böyle bir iddia ya da şikayeti olan var ise bana başvurmalı. Biz mutlaka bunu takip ederiz. Şeffaflıkla belediyeyi yönetiyoruz. Bu tür iddiası olanların bize başvurmaları halinde gerekli araştırma mutlaka yapılacaktır” dedi.