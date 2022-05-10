Aydın’da cemevinin elektriği kesildi

Aydın’ın Köşk ilçesinde içinde morg da bulunan cemevinin elektrikleri borç nedeniyle kesildi.

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Cemevi, Anadolu Kültür Derneği (AKD) ve morgun bulunduğu binanın elektriği kesildiğini sosyal medya hesabından duyuran Köşk Cemevi Başkanı Yasin Koçak, cemevinin kilise, havra, sinagog gibi ibadethane olarak kabul edilerek elektriklerinin kesilmemesi çağrısı yaptı.

Köşk halkından destek isteyen Koçak, 9 Mayıs Pazartesi günü, içinde morg bulunan Cemevi'nin elektriğinin borçtan kesildiğini “Değerli canlar; 2023'ü hedefleyen 21'inci yüz yıl Türkiyesi'nde biz Alevilerin ibadethanesi olan cemevlerimizin elektriği kesiliyor” ifadeleriyle duyurdu.

Koçak, “Oysa Anayasal hakkımız olan eşit yurttaşlık kapsamında cami, kilise, havra, sinagog gibi ibadethanelerin elektrikleri nasıl ki devlet tarafından karşılanıyor ise cemevlerinin elektrikleri de devlet tarafından karşılanmalıdır” çağrısı yaptı.

VİCDANLARA SESLENDİ

Cemevi'nin elektriklerinin 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da itibariyle AYDEM tarafından kesildiğini belirten Koçak,

“Bu ayrımcı uygulamayı siz kıymetli sünni canların vicdanına bırakıyoruz. Bizler hiç bir ibadethanenin karanlıkta kalmasına razı olmayız ve bu ülkenin aydınlık yüzü olmaya devam edeceğiz. Destek için bütün köşk halkını ortak dayanışmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.