Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun CHP’den istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Erdoğdu'nun eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun partisinden istifa etti.

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CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun eski eşi Özge Pomen’e ait olduğu öne sürülen bir Twitter hesabından, Cumartesi gecesi bir görüntü kaydı paylaştı.

Bu kayıtta Erdoğdu’nun eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun’un Parti Meclisi’ne girmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile defalarca konuştuğunu söylediği duyuluyordu.

Erdoğdu, eski eşinin yayımladığı kayıt nedeniyle sosyal medya hesabından özür diledi.

Aynı hesaptan paylaşılan bir başka kayıtta ise Tuba Torun’a ait olduğu öne sürülen ses, “yalanla, dolarla milletvekili olunduğunu” kadın hakları mücadelesine rağmen haksızlığa uğradığını savunuyordu.

Her iki kayıttaki iddialar ve dile getirilenler sosyal medyada “siyasi etik” tartışmasıyla gündem oldu.

Aykut Erdoğdu’ya ve Tuba Torun’a CHP’den istifa etmeleri çağrıları yapıldı. CHP yönetiminden ise “Kendisi ve partimiz için en doğru kararı verecek” açıklaması gelmişti. Parti sözcüsü Faik Öztrak’ın yaptığı açıklama, parti kulislerinde “istifa çağrısı” olarak yorumlanmıştı.

Beklenen adım bugün geldi ve Aykut Erdoğdu ile Tuba Torun CHP’den istifa etti.

Ayrıntılar geliyor…