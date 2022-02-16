AYM, Sedef Kabaş’ın tahliye talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu bulunan gazeteci Sedef Kabaş'ın tahliye talebini reddetti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerinden dolayı tutuklandıktan sonra hakkında 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan gazeteci Sedef Kabaş’ın tahliye talebini reddeden mahkeme, ilk duruşmanın 11 Mart’ta görülmesine karar vermişti.

Kabaş’ın avukatları, “tedbir yoluyla derhal tahliye edilmesi” talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu. Mahkeme Kabaş’la ilgili kararını verdi ve tahliye talebini reddetti.

SORUŞTURMA TAMAMLANMIŞTI

“Cumhurbaşkanına Hakaret” suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince 22 Ocak'ta tutuklanan Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma geçen hafta tamamlanmıştı.

11 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunca hazırlanan iddianamede, gazeteci Sedef Kabaş'ın katıldığı TV programında zincirleme şekilde “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 7 yıla kadar hapsi istenirken, 14 Ocak tarihli programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla toplam 4 yıl 8 aya kadar hapis talep edilmişti.

İLK DURUŞMA 11 MART'TA

Kabaş'ın avukatı 14 Şubat’ta AİHM kararlarını mahkemeye sunarak müvekkilinin tutukluluk halinin kaldırılmasını talep etmişti.

Talebi değerlendiren İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi, Sedef Kabaş'ın tutukluluk haline devamına karar verdi. Mahkeme ilk duruşmanın 11 Mart'ta görülmesini kararlaştırdı.

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