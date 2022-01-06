Aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olmuştu! Mahkemeden tepki çeken karar

Kayseri'de, 2018'de, aracıyla sıkıştırdığı otomobilin kaza yapmasıyla aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan, 1132 gün sonra Gürcistan'dan Artvin'e gelerek teslim olan Adnan Özdemir (49), 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın 2,5 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına hükmetti.

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Olay, 25 Mart 2018’de, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı’nda meydana geldi. Malatya’dan Kayseri yönüne giden Mehmet Üzüm yönetimindeki otomobil, Adnan Özdemir yönetimindeki otomobilin sıkıştırması sonucu karşı yönden gelen ve Malatya’ya cenaze götüren ambulansla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet (36) ile yanındaki eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ile Kader Üzüm (20) yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Gürcistan’a kaçan Adnan Özdemir hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

3 YIL SONRA TESLİM OLDU

Kırmızı bültenle aranan Özdemir, 30 Nisan 2021’de Gürcistan’dan Artvin’e gelerek, 1132 gün sonra polise teslim oldu. Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Adnan Özdemir, tutuklu bulunduğu Artvin’den Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, avukatı ile kazada hayatını kaybeden Üzüm ailesinin yakınları Ahmet Üzüm ve Seher Çay da salonda hazır bulundu.

MAHKEMENİN KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Sanık Adnan Özdemir, pişman olduğunu ifade ederek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Özdemir’i, ‘taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma’ suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın ehliyetine 2 yıl 6 ay süreyle el konulmasına hükmetti. Karar sonrası kazada ailesini kaybeden Üzüm ailesinin yakınları ise karara tepki gösterdi.

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