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Baba dehşeti! Kızına baltayla saldırdı

Batman’da yüksek sesle müzik dinlediği ileri sürülen genç kız, şizofren hastası babası tarafından uğradığı baltalı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Yayınlanma: 19:03 - 27 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Batman'ın merkez Çamlıtepe Mahallesi'nde iddiaya göre, şizofren hastası Burhan B., 21 yaşındaki kızı Esra B.’nin yüksek sesle müzik dilediğinden rahatsız olmasıyla aralarında tartışma yaşandı.

BOYNUNA BALTAYLA VURDU

Tartışmanın büyümesiyle baba, kızının boynuna balta ile vurdu. Kanlar içinde yere yığılan genç kız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA ALDI

Genç kız yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken baba gözaltına alındı. Olaya ilişkin polis soruşturma başlattı. İHA

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