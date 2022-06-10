Babacan: Bu işi bilmiyorlar… Ellerine yüzlerine bulaştırdılar!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün gece art arda yapılan açıklamaların döviz kurlarına zerre kadar etki etmediğini söyledi.

Latif SANSÜR

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi ziyarette bulunmak ve meslek örgütlerinin temsilcileriyle buluşmak üzere geldiği Kuşadası'nda partisinin il ve ilçe yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Ardından esnaf ziyaretleri yapan Babacan, partisinin ilçe binasını açılışında keşkek dövdü. Babacan burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de krizlerin çok büyüdüğünü ve derinleştiğini, her alanda problemlerinin arttığını belirterek dün gece yaşanan gelişmeleri eleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası ve BDDK'nın açıklamalarını eleştiren Babacan,

şu ifadeleri kullandı:

*Çok uzaklara gitmeden, sadece dün geceden bu sabaha yaşadıklarımıza bakın. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Dolar 17 lirayı geçti faizler yükseliyor. Türkiye dünyada artık riskli ülke olarak görünüyor.

*Dün bütün devlet kurumları sözüm ona açıklamalar yaptılar. Bir açıklama yetmedi 3,4. Yetmedi 5, sabah uyandık, piyasalar açıldı, dolar kuruna baktık zerre kadar faydası yok.

*Devleti oyuncağa çevirdiler, koskoca BDDK açıklama yapıyor, Merkez Bankası açıklama yapıyor, Hazine açıklama yapıyor sonuç sıfır. Bu kurumlar bir araya gelip konuştuğu zaman piyasaların kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor.

KONTROLÜ ELDEN KAÇIRDILAR

İktidarın kontrolü elden kaçırdığını söyleyen Babacan, “Bunlar yapamıyor, yapamayacaklar. Bu işi bilmiyorlar. Bilmediklerinin de farkında değiller. Şu an için ülkenin başındaki insan ben ekonomistim diyor. Ülkeyi ne hale getirdiğini gördük. Çarşı pazarda fiyatlar üçe dörde katladı. Yazıktır bu ülkeye, günahtır, bilmiyorsanız yapamayacaksanız çekilin gidin. Bu ülke sizin yükünüzü taşımak zorunda değil” şeklinde konuştu.

“BİTTİK, HARBİDEN PARA KAZANAMIYORUZ”

Babacan'ın konuşma yaptığı sırada caddeden geçen bir minibüs şoförü, “Bittik. Harbiden para kazanmıyoruz, çoluk çocuğumuza ekmeği çıkaramıyoruz, sizden umut bekliyoruz” diye bağırdı. Babacan mikrofonu verdiği minibüsçü aynı sözleri kalabalığa haykırdı. Ali Babacan ise, “Görüyorsunuz, bir dokunuyorsunuz bin ah işitiyorsunuz. Ülkenin gerçeği bu, kim ne derse desin. Şu anda Türkiye Avrupa'da en yüksek enflasyonu yaşayan ülke. Bu gün mazot 28-29 lira, yazık değil mi? Lastik 2 bin 500 lira. İş yapıp, alnının teriyle para kazanarak mutlu olan hiç kimse yok. Vatandaşa bir dokunuyorsunuz bin ah işitiyorsunuz. Ülkenin durumu bu” dedi.

“SEÇİME SAYILI GÜNLER KALDI, DAYANIN”

Vatandaşın dayanacak gücü kalmadığını söyleyen Babacan, şu ifadeleri kullandı:

*Seçim yakın, Kasım'da da olsa, Haziran'da da olsa seçim yakın. Günler sayılı. Vatandaş bize soruyor, bu sürede nasıl dayanacağız.

*Haklısınız. Şu anda hükümetin yapması gereken şu, ‘Ben beceremedim, yapamadım. Enflasyonu, kuru, dövizi patlattım diyerek bırakıp gitmesi lazım.

*Olması gereken bu. Yanlışta ısrar edilmez. Bunlar ısrarla inatla yanlış yapıyorlar. Ama hep beraber başaracağız. Türkiye büyük bir ülke. Hep beraber ülkeyi ayağa kaldıracağız.

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