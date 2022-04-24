Babacan: Ciddi reformlar gerekiyor

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin sorularını yanıtlayan DEVA Partisi lideri Babacan, "Yargının tarafsız bir şekilde çalışması da çok önemli. Yargı bağımsızlığıyla ilgili çalışmayı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çerçevesinde yaptık. Yargı tarafsızlığıyla ilgili yargı reformu eylem planımız yakında çıkacak" açıklamasında bulundu.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan iftar programı için gittiği Diyarbakır Ulu Camii'nin önünde Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileriyle sohbet etti.

Hukuk bölümünde okuyan bir öğrenci, Babacan'a “Bütün hukukçuların siyasetle ilgilenmesi gerektiğiyle ilgili bir baskı var. Bu fikre karşıyım. Öyle olursa yargıyı nasıl siyasetten bağımsızlaştıracağız?” diye sordu.

Babacan bu soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

“YARGININ TARAFSIZLIĞIYLA İLGİLİ CİDDİ REFORMLAR GEREKİYOR”

*Güzel soru. Aynı zamanda bir ikilem. Yargının hem yürütmeden bağımsız hem de yasamadan bağımsız çalışabilmesi çok önemli. Yasama, kanun koyucu olarak yargının çalışacağı çerçeveyi çiziyor.

*Ama yasama organındaki insanlar yetkilerini yargı üzerinden kullanıp yargıya yön vermeye başlayınca iş bozuluyor. Onun için bağımsızlık son derece önemli.

*Fakat bağımsız yargının tarafsız bir şekilde çalışması da çok önemli. Yargı bağımsızlığıyla ilgili çalışmayı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çerçevesinde yaptık. Yargı tarafsızlığıyla ilgili yargı reformu eylem planımız yakında çıkacak.

*Siyaset ile adalet ve siyaset ile yargı arasındaki ilişki şöyle: Siyaset mecliste Anayasayı, yasaları hazırlayacak. Siyaset yargının bağımsız bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Dolayısıyla şu anda siyasette bizlerle beraber çalışan hukukçu arkadaşlarımız bunu yapmak için çalışıyorlar.

*Partici bir zihniyetle ve ideolojik bir bakışla değil, Türkiye'de yargının bağımsız ve tarafsız çalışması için bizimle beraber çalışıyorlar. Bu ancak siyaset eliyle olacak. Partimizde 5 bin avukat var. Türkiye'de özgürlükler olsun, hak ve hukuk yerini bulsun; demokrasinin standartları yükselsin diye bu gayreti beraberce veriyoruz.

*Tabii ki savcı ve hâkim arkadaşlarımızın siyasetle ilgisi olamaz. Bu ayrı bir şey. Siyasetle ilişkinizi bıçakla keser gibi kesmelisiniz. Meslek tercihinde, siyasete ilginiz varsa, avukatlık tarafında olursanız daha kolay.

*Savcı ve hâkim olmak istiyorsanız, belki meseleyi düzeltene kadar siyaset ama ondan sonra tamamen hür, bağımsız savcı ve hâkim olmanız lazım.

“SİYASİ GÖRÜŞÜNE BAKIYORLAR, MÜLAKATTA ELİYORLAR”

Babacan ayrıca Diyarbakır sokaklarında yürüyerek vatandaşların dertlerini dinledi.

Babacan, bir vatandaşın “Sınavdan 100 puan alan yeğenim sözlüde kaldı. Mülakatı geçemedi. Hani adalet, hani hukuk?” sözleri üzerine mülakat sistemini kaldıracaklarını söyledi. Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Sözlüyü kaldıracağız. Kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracağız. Yazılı sınav sonucu neyse o olacak. Çoğu gencimizi mülakatla eliyorlar. Siyasi görüşüne, başka şeylere bakıyorlar ve eliyorlar. Seçimden sonra mülakat sınavını kaldıracağız. Ama kamuda istihdam yetmez. Özel sektörün yatırım yapması lazım. Güven lazım, güven olmadan yeni iş yerleri açılmaz. Yeni iş yerleri açılmadan istihdam oluşmaz. Önce güveni sağlamamız gerekiyor.”

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