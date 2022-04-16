Abone Ol

Babacan duyurdu: DEVA Partisi ilçe binasına silahlı saldırı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Malatya'nın Pütürge ilçesindeki binasına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Yayınlanma: 01:02 - 16 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Babacan duyurdu: DEVA Partisi ilçe binasına silahlı saldırı

DEVA Partisi ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şunları belirtti:

* Kimliği belirsiz kişilerce Pütürge ilçe binamıza silahlı saldırıda bulunulmuştur.

* Değerli il ve ilçe başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

* Partimize ve demokrasimize yapılan bu saldırının takipçisi olacağız.

Esnaftan Babacan'a: Beraber olun, ne yapıyorsanız yapın, kurtarın bizi İlginizi Çekebilir Esnaftan Babacan'a: Beraber olun, ne yapıyorsanız yapın, kurtarın bizi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ali Babacan Bursa DEVA Partisi Malatya saldırı silahlı saldırı sosyal medya