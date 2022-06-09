Babacan: Krizi 6 ayda çözeriz

DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan, İskenderun'da pazar esnafının sorunlarını dinledi. Esnaf, artan mazot fiyatlarından yakınırken Babacan, "Bu memlekette 2 tane kriz çözdük çok şükür. Dünya batarken çözdük. 6 ayda çözeriz. Bilmiyorlar çünkü" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İskenderun'da halkla bir araya geldi. Pazar esnafı ve emeklilerin sorunlarını dinleyen Babacan'a vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Pazar esnafı, artan mazot ve gübre maliyetlerinden şikayette bulundu.

“ÇOK HIZLI DÜZELECEK”

Pazar esnafının sorunlarını dinleyen Babacan, “Çok hızlı düzelecek, iyi bir ekip, dürüst bir kadro alır götürürüz inşallah. Daha önce yaptık biliyorsunuz. Yapmamış olsak, hadi neyse de… Bu memlekette 2 tane kriz çözdük çok şükür. Dünya batarken çözdük. 6 ayda çözeriz. Bilmiyorlar çünkü. Üst düzeyden birkaç kişi getir, pazar esnaflığını 2 ay yapabilirler mi?” dedi.

Ekim maliyetlerinden şikayette bulunan esnaf “Mazot 27 lira olursa, gariban da 10 liraya 12 liraya patates alırsa kim nasıl geçinecek? Gübre torbası 130 TL'den 750 TL'ye ye çıktı. Yüzde 700 zam… Müşteri de haklı biz de haklıyız. Geçen yıl patates 3-4 lira civarındaydı. Şimdi 10-12 lira” diye konuştu.

“GERÇEK ENFLASYON UÇTU”

Babacan, “Emeklinin maaşı asgari ücret, memur maaşı, bunların hepsi resmi enflasyon kadar artıyor ama hayat gerçek enflasyon üzerinden gidiyor. Maliyet artıyor ama vatandaşın alım gücü artmıyor arada sıkışıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Bu sırada pazar esnafının, “Alınmıyor patates soğan, yeter artık Erdoğan” sloganları dikkat çekti. Bir vatandaşın ise “Her şey pahalı ama insan ucuz. 3 bin lira emekli maaşı alıyorum” sözlerine Babacan, “Emekli maaşını enflasyon oranında artırıyorlar, gerçek enflasyon uçtu.” deyince vatandaş, “Şimdi yüzde 100 zam bile verse bitti. Böyle bir şey olamaz, mahvolduk” dedi.

Bu sırada çevredeki vatandaşların “Ölüm uykusundan uyanın” sözleri dikkat çekti.

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