Bakan Kurum’dan Marmara Denizi için müsilaj açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde herhangi bir müsilaj probleminin olmadığını söyledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Cedit Mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında son binanın yıkımına katıldı. Bir süre yıkımı izledikten sonra açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Marmara Denizi’nde şu anda müsilaj problemi olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

* Geçen sene Haziran ayında Marmara Bölgemizde müsilaj problemiyle karşı karşıya kalmıştık. Burada 25 milyon vatandaşı ilgilendiren çok önemli bir çevre doğa koruma müsilajdan kurtulma projesi başlattık.

* Bu çerçevede Marmara Denizimizi özel koruma bölgesi ilan etmek ve 22 maddelik Marmara Denizi’ni koruma eylem planı çerçevesinde adımlarımızı attık. Valilik, belediye, bilim insanlarının fikirleri doğrultusunda projelerimizi tek tek hayata geçirdik.

* Açıkçası bir seferberlik şuuruyla hareket ettik. Şu anda Marmara Denizi’nde herhangi bir müsilaj problemi yok. Bilim insanlarımızın verdiği görüş, fikir ve öneriler de bu noktada kısa vadede bir müsilajla karşılaşmayacağımız noktasında. Tabi bu müsilajın hiç olmayacağı anlamına gelmiyor.

“KİRLETİCİLERİ 7/24 İZLİYORUZ”

Bakan Kurum kararlı bir şekilde adımların atılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

* Biz hem acil hem orta hem de uzun vadede atılması gereken adımları bir bir belirledik. Kirleticilerin tespitlerini yaptık. Gerek biyolojik tesis sayısı arttırılması, gerek mebran teknolojisiyle yapılmış arıtma tesislerinin sayısının arttırılması noktasında bir iş programı ortaya koyduk.

* 3 yıllık bu iş programını Marmara’ya kıyısı olan tüm belediyelerimiz imza attı. Bu iş programı dahilinde adımlarımızı atıyor olacağız. Meclisimizde de düzenleme yapılacak belediyelerimiz arıtma tesislerini, çevre projelerini yap- işlet-devret, yap-kirala gibi modellerle yapabilecek, bunun önünü açıyoruz.

* Burada her kurum, üzerine düşen vazifelerini yerine getirecek. Yaşanabilir tertemiz Marmara adına adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Yarın yine Marmara Belediyeler Birliği bünyesindeki ve TÜBİTAK bünyesindeki bilim insanlarımızla bakanlıkta bir araya geleceğiz. Onların görüşlerini alacağız.

* Kirleticileri 7/24 izliyoruz ve izlemeye devam edeceğiz. Çok yakında Kocaeli’nde Körfez’deki özel çevre koruma bölgesi ve müsilajla mücadele kapsamındaki dip çamuru temizliği sürecini de inşallah sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Kocaelimize müjdeleyeceğiz. Bu da Kocaeli adına müsilajla mücadele adına çok çok önemli bir proje.

367 BİN LİRA İDARİ CEZA UYGULANDI

Bir gazetecinin hayvansal atıkların dereye döküldüğü yönündeki soru üzerine Bakan Kurum, “13 Nisan Gölcük Kavaklı sahil şeridinde hayvansal atık görüldüğü ihbarı müdürlüğümüze, valiliğimize iletildi. Ekipler hemen incelemelerde bulunarak bu atıkların Lütfiye Köyü’nden gelen Beyoğlu deresi sahil şeridine taşındığı gözüktüğü tespit edildi. Gerekli işletmeye 367 bin lira idari ceza uygulandı. Denetimlerimiz, valiliğimiz koordinasyonunda orada devam ediyor. Gerek hayvansal gerek orada ki kirliliklerin denetimleri yapılıyor. İşletmelere ceza gerekirse kapatmaya kadar işlemler yapılacak” diye cevap verdi.

CEDİT’TE KALAN SON BİNA YIKILDI

Bakan Kurum, “Şu anda bulunduğumuz yer yıllardır netice alınamamış Cedit Mahallesi’nde 500 riskli yapı vardı. 499 yapı yıkıldı ve son kalan 1 binanın da yıkımı temsili gerçekleştirildi. 1105 bağımsız bölümden oluşan ve İzmitimize değer katacak projenin temellerini atıp 2023 yılında tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Kocaeli’nde etap etap riskli binaların dönüşümünü yapacağız” dedi.

“BÜTÜN YAPI STOKUNU DEPREME HAZIR HALE GETİRECEK ADIMLARI ATMAK ZORUNDAYIZ”

Bakan Murat Kurum, Kocaeli Valiliği ziyaretinin ardından AKP Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililere seslenen Bakan Kurum, şunları söyledi:

* Amacımız, hedefimiz büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle birlikte kentsel dönüşüm sürecini hazırlayarak 1999 yılında hatıraları hala hafızamızda olan depremi ve o acıları bir daha yaşamak istemiyoruz.

* Deprem bölgesiyiz, deprem şehriyiz, depreme hazırlıklı olmak durumundayız. Bu acıları bir daha yaşamamak adına da aslında bütün yapı stokunu depreme hazır hale getirecek adımları atmak zorundayız.

* Büyükşehir belediyemiz bu noktada bir vizyon ortaya koyuyorlar. En acil dönüşümden başlamak suretiyle her yıl belli bir miktardaki konutun dönüşümü başlatıyor olacak.

* Bizim tüm Türkiye’de bir hayalimiz var, 2035 yılına kadar tüm Türkiye’de kentsel dönüşüme girmemiş konut kalmasın istiyoruz. DHA