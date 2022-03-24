Bakan Varank’tan muhalefete hodri meydan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Biz burada sanayicinin yatırım iştahını konuşurken, ülkenin dört bir yanında yeni fabrika açılışları yaparken, muhalefet takılmış plak gibi ‘Fabrika yok’ diyor. Ben de diyorum ki; hodri meydan. Gelsinler Uşak OSB’yi bir görsünler” dedi.

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Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin ortaklaşa finanse ettiği ülkemizin en modern deri işleme tesisini hizmete açmak için Uşak'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uşak Teknopark ve OSB altyapı yatırımlarının toplu açılışını gerçekleştirdi.

Toplu açılışı yapılan 47 milyon liralık yatırımların Uşak'a değer katacağını belirten Bakan Varank, şunları söyledi;

*Uşak OSB içerisine kurulan Atıksu Arıtma Tesisi, Solar Kurutma Tesisi ve Katı Atık Yakma Tesisi bölgemize verimlilik ve sürdürülebilirlik anlamında önemli kazanımlar sağlayacak. Ayrıca Uşak OSB Teknokent işletmeler nezdinde katma değer üretilmesine vesile olacak. İklim değişikliğiyle ortaya çıkması muhtemel yıkıcı sonuçlar, tüm dünyada anlaşılmış gibi gözüküyor.

*Artık iklim değişikliği ve çevre ülkelerin gündemlerinin en üst sıralarında yer alıyor. Çünkü yaşanan felaketler, seller, kasırgalar ve daha birçok afet, artık bu hususu göz ardı etmenin mümkün olmadığını gösterdi.

*Eğer gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak istiyorsak; enerji başta olmak üzere kaynakları daha verimli kullanmak, atıkları geri kazanmak ve israfı ortadan kaldırmak zorundayız.

*İşte Türkiye olarak biz de bu konudaki kararlılığımızı Paris İklim Anlaşması'nı imzalayarak gösterdik. Bundan sonra yapmamız gereken, sanayiciden politika yapıcılara, sivil toplumdan tüm vatandaşlarımıza kadar iklim konusunda gereken hassasiyeti göstermektir. Bunu hem gelecek nesiller için hem de rekabetçilik için yapmak zorundayız.

“OSB'YE YAKLAŞIK 12 MİLYON LİRA TUTARINDA KATKI SAĞLAYACAK”

Sürekli adımlar atan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Avrupa Yeşil Mutabakatına yönelik kritik görevler üstlendiğine dikkat çeken Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti:

*Elektrikli araçlar, enerji etiketlemesi, temiz üretim çalışmaları, verimli motorlar ve yeşil OSB gibi konularda birçok proje yürütüyoruz. İşte bugün açılışını yaptığımız Kimyasal Havuz, Solar Kurutma Tesisi ve Katı Atık Yakma Tesisi de sürdürülebilir kalkınmaya hizmet ediyor.

*Atık su arıtma tesisine ilaveten yapılan kimyasal havuz, OSB'den çıkan atık suyun tarımda kullanımı için kalitesini artırıyor. Solar kurutma tesisi, atık su arıtma tesisinden çıkan çamurları güneş ısısı yardımı ile kurutuyor.

*Ve bir sonraki aşamada kurutulan bu çamurlar yine bugün açılışını yaptığımız katı atık yakma tesisinde enerjiye dönüştürülüyor. Yapanların, yaptıranların, katkı sağlayanların hepsinin emeğine sağlık. Bu tesislerde saatte 940 kilovat elektrik üretimi yapılıyor. Yıllık 8,5 milyon kilovat-saate yakın elektrik enerjisi, OSB'ye yaklaşık 12 milyon lira tutarında katkı sağlayacak.

*İşte bu yatırımlarla beraber, hem sanayicimizin rekabetçilik kapasitesi hem de ülkemizin yarınları teminat altına alınıyor. Enerji ithalatçısı olan ülkemizde, bu gibi altyapıları, yeşili önceleyen yatırımları tüm Türkiye'ye, tüm OSB'lere yaygınlaştırmak için Dünya Bankası'ndan 300 milyon dolar kredi temin ettik.

*Düşük faizli, uzun dönem geri ödemeli bu krediyi OSB'lere kullandırmaya başladık. Faydalanacak tüm OSB'lere şimdiden hayırlı olsun

“FELAKET TELLALLARINA BAKMAYIN”

Türkiye'de taş üstüne taş koyan bütün yatırımcıların her zaman yanında olmaya özen gösterdiklerinin altını çizen Bakan Varank, şunları söyledi;

*Biz burada sanayicinin yatırım iştahını konuşurken, ülkenin dört bir yanında yeni fabrika açılışları yaparken, muhalefet takılmış plak gibi ‘Fabrika yok' diyor. Ben de diyorum ki; hodri meydan.

*Gelsinler Uşak OSB'yi bir görsünler. Üstüne bir de genişleyen alanları görsünler. Hatta olmadı, birlikte gidelim. Fabrikalar açılıyor muymuş, açılmıyor muymuş hep beraber görelim. Gittiğimiz her yerde Milli Teknoloji Hamlesi diyoruz.

*Cumhurbaşkanımızın bu meseleye verdiği çok büyük önemden bahsediyoruz. Milli teknoloji hamlesi sadece savunma sanayinden, elektronikten, yazılımdan, makineden, kimyadan oluşmuyor. Gıda, tarım ve tekstil de milli teknoloji hamlesinin önemli alt başlıkları arasında yer alıyor. Sizlerin yakından bildiği gibi bugün tekstil sektörü Uşak endüstrisinde önemli bir yer tutuyor. Ayrıca tekstil sektöründe sürekli artan yatırımlar Uşak'ın büyümesine büyük katkı sağlıyor.

*Tabi bu ivmenin kaybedilmemesi için şahsen iki hususa dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi yenilik. Tekstil sektöründe sıkı bir rekabet ortamı var. Bu rekabet ortamında, işletmelerin nasıl ayakta kalacaklarını öğrenmesi gerekiyor. Bunun yolu da Ar-Ge ve tasarımdan geçiyor. Yenilikten geçiyor, teknolojiden geçiyor.

*Türkiye artık tekstilde eskiden olduğu gibi fasoncu değil. Aksine, tasarım yapan, kendi koleksiyonlarını ortaya koyan bir ülke. İşte bizim bu iddiamızı sürdürmemiz daha da yükseltmemiz gerekiyor.

*Tekstilde ikinci önemli konu da markalaşma. Bilhassa bu sektörde katma değerin artması için marka değerinin artması gerekiyor. Evet, bu yüzden tekstilde dünya devi olmak, yerimizi sağlamlaştırmak istiyorsak yenilik ve marka konusunun getireceklerini çok iyi idrak etmemiz lazım. Cumhurbaşkanımız liderliğinde 2053 ve 2071 hedeflerini ortaya koyuyoruz. İşte bu hedeflere ulaşmak için önümüze çıkan engelleri, sıkıntıları bir bir aşmak zorundayız.

*Pandeminin, küresel krizin, savaşın ardı ardına geldiği bu atmosferde sıkı sıkıya kenetlenmek zorundayız. Siz bakmayın felaket tellallarına. Allah'ın izniyle biz birçok badireleri atlattığımız gibi bu sıkıntıların da üstesinden geleceğiz. Sanayicilerimizin önünü açmak, yaşadıkları sıkıntıları bertaraf etmek için gece gündüz çalışacağız. Ve başaracağız da. İHA

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